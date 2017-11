„Trump boi się Putina"

Były dyrektor CIA John Brennan postawił hipotezę, zgodnie z którą amerykański prezydent Donald Trump boi się rosyjskiego prezydenta Władimira Putina albo obawia się wyników śledztwa w sprawie „ingerencji Moskwy w wybory".

© Sputnik. Michael Klimentyev Putin: Winny fiaska spotkania z Trumpem zostanie ukarany

„Putin bardzo mądrze grał, schlebiając Trumpowi… Myślę też, że albo Trump jest z jakiegoś powodu zahukany przez Putina i boi się tego, co ten może zrobić albo boi się tego, co wypłynie w rezultacie śledztwa (w sprawie o „ingerencji w wybory" — red.) — powiedział Brennan w wywiadzie dla stacji telewizyjnej CNN, poproszony przez dziennikarza o skomentowanie wypowiedzi Trumpa dotyczącej wyników spotkania z Putinem na marginesie APEC.

Zdaniem doktora nauk historycznych, politologa, dziekana wydziału polityki i stosunków międzynarodowych Syberyjskiego Instytutu Zarządzania Siergieja Kołowa, wypowiedzi Brennana dobrze ilustrują stanowisko amerykańskiego establishmentu.

„Na Trumpa wywierana jest znaczna presja ze strony globalistycznych neoliberalnych elit, a te podejmują wszelkie próby jego zdyskredytowania i niewykluczone, że przeprowadzenia impeachmentu. W tym sensie, do utrzymania negatywnego wrażenia wśród establishmentu, wspólnoty medialnej nadają się wszelkie oskarżenia, w tym również bezpodstawne. Z czym my w samej rzeczy mamy w danym wypadku do czynienia" — zauważył politolog na antenie radia Sputnik.