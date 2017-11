Gdyby UE mogła wykluczać państwa, Polska byłaby pierwsza na liście

Rozmowa korespondenta radio Sputnika Leonida Sigana z ekonomistką, byłą europosłanką, profesor Joanną Senyszyn.

— To jest bardzo przykre, że tego rodzaju raport się pojawi. Już sam fakt, że Polska, która przez ostatnie lata była wzorem osiągnięcia bezkrwawo zmian ustrojowych, teraz stała się przykładem łamania zasad demokracji i praworządności. To ma wydźwięk przede wszystkim polityczny i moralny.

Natomiast, jeśli chodzi o same sankcje, to musimy pamiętać, że UE nie jest skora do karania państw członkowskich. I bardzo często te państwa w różnych dziedzinach nie stosują się do dyrektyw, a mimo to dostają głównie ostrzeżenia i wezwania do naprawy sytuacji. A sankcje są stosowane już w ostateczności. Takimi sankcjami może być na przykład pozbawienie Polski na jakiś czas głosu. Mogą to być sankcje finansowe.

Ale UE też ma świadomość, że sankcje finansowe dotkną przede wszystkim społeczeństwo. Kiedyś już Urban mówił, że rząd się zawsze wyżywi. Dlatego uważam, że to jest wstyd, że Parlament Europejski musi Polsce przypominać, co to jest demokracja, co to jest praworządność, że musi Polskę napominać. Zaś, jeśli chodzi o same sankcje, to do nich jest bardzo daleka droga.

— Wiemy, że procedury są długie. Ale przypuśćmy, że uruchomiono procedurę artykułu siódmego. I co wtedy?

— Myślę jednak, że to przede wszystkim jest wstyd. Wstyd, że państwo członkowskie nie stosuje się do zasad panujących w Unii. Traktat Lizboński pozwala krajom członkowskimi na wystąpienie z Unii, natomiast nie istnieje możliwość wyrzucenia, wykluczenia jakiegokolwiek państwa z UE. Z tego trzeba się cieszyć, dlatego że Polska byłaby na dobrej drodze do wykluczenia z Unii, jeżeli nie nastąpi opamiętanie rządu pisowskiego.

— Ta rezolucja nie znajdzie oczywiście poparcia. To jest taki rodzaj obrony poprzez atak. Też przygotowują raport, jak to jest w Polsce znakomicie. Ale my wiemy, że nie jest znakomicie. Wiemy, że PiS demontuje polskie sądownictwo, już praktycznie zlikwidowało Trybunał Konstytucyjny.

Liczba spraw, z którymi sądy zwracają się do Trybunału, zmniejszyła się o ponad połowę, bo sądy mają świadomość, że Trybunał Konstytucyjny nie stoi na straży Konstytucji, a jest organem politycznym, który wydaje orzeczenia na zamówienie Prawa i Sprawiedliwości.