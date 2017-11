Kaliningrad pali się do Mistrzostw Świata

© Sputnik. Grigoriy Sisoev Park „Zarjadje" centrum dowodzenia Mistrzostw Świata 2018

© Zdjęcie: Weronika Książek Uczestnicy projektu „Nowe Pokolenie"

Kaliningrad robi wrażenie, jakby całe miasto dopiero znajdowało się w budowie. W centrum praktycznie na co drugim budynku wiszą folie i stoją rusztowania. Obwód na serio zabrał się za odnawianie, polerowanie, odkurzanie. Budowa stadionu na mistrzostwa 2018 trwa. I wydaje się, że Kaliningrad łamie jednak ciągnący się za nim stereotyp „ubogiego kuzyna", o którym zapomniała reszta Rosji.

W listopadzie 2015 dziennikarze trójmiejskiej „Gazety Wyborczej" śmiali się z przygotowań do mistrzostw, które w Obwodzie szły opieszale i na dodatek wyglądały wybitnie mało reprezentacyjne. „Na głównym placu w Kaliningradzie ustawiono duży czerwony napis RUSSIA 2018, zapowiadający mundial. Sztormowy wiatr wywrócił część liter, zostało: US A 2018" — wyzłośliwiali się. Krytykowano lotnisko, rewitalizację jedynie niewielkiej części ulic, brak tramwajów, które miasto miało kupić od Pesy do 2018, a także przeciągającą się w czasie budowę Baltik Areny. Zamiast tego Obwód kupi jednak autobusy, zbuduje 5 nowych hoteli, a stadion na wyspie Oktiabrskij ma być ukończony już w grudniu 2017 i pomieścić 35 tys. osób. Nie można więc powiedzieć, żeby Kaliningrad zasypiał gruszki w popiele.

© Sputnik. Vitaliy Belousov Ostatnie przygotowania do Mistrzostw Świata 2018

W ramach projektu „Nowe Pokolenie", zorganizowanego przez podlegającą MSZ Rosji Federalną Agencję ds. Wspólnoty Niepodległych Państw, Rodaków Mieszkających za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej, wraz z grupą 30 wybranych delegatów z Polski udało mi się odwiedzić kaliningradzkie Centrum Wolontariuszy World Cup Russia 2018 przy ul. Azowskiej. Oficjalną pieczę sprawuje nad nim Uniwersytet Emmanuela Kanta.

Wolontariusze zaczęli od przekazania podstawowych informacji przeznaczonych dla tej części grupy, która nie interesowała się do tej pory futbolem ani tematyką sportową — poznaliśmy m.in. zarys historii FIFA (związek zaczynał od 7 państw członkowskich w 1904, teraz jest ich 211), a także historię wyboru maskotki rosyjskiego mundialu — wilka Zabivaki. Zaprojektowała go Ekaterina Bocharova. Zwyciężył w plebiscycie, w którym startowały również postaci kota i tygrysa syberyjskiego. „Zabivaka" nosi na pyszczku okulary przypominające narciarskie gogle. Wolontariusze z Kaliningradu wyjaśnili nam, że są mu potrzebne po to, żeby skupić się na wbijaniu do bramki kolejnych goli.

© Zdjęcie: Weronika Książek Uczestniczki projektu „Nowe Pokolenie"

Zrobiliśmy przegląd wszystkich stadionów w 11 miastach, w których zostaną rozegrane mecze. Samych obiektów sportowych ma być 18. Ten kaliningradzki po zakończeniu mundialu ma przejść pod kuratelę miasta i pod finansowanie z budżetu. Zarządzać ma nim specjalnie powołana do tego spółka.

© Sputnik. Maks Vetrov Mundial 2018: inteligentne przystanki autobusowe dla kibiców

- Zadania mamy dwa — zrobić tak, aby stadion maksymalnie zwracał zainwestowane w niego środki i aby mieszkańcy obwodu mogli uzyskać wiele nowych usług wysokiej jakości. Myślimy, że w pomieszczeniach stadionu zostaną otwarte restauracje i kawiarnie będą pracować kółka zainteresowań i sekcje sportowe. Skyboksy planujemy wynajmować do użytku komercyjnego. Podpatrzyliśmy na ciekawy eksperyment — możliwość czasowej przebudowy skyboksów w hotel. Ponadto, na stadionie, oczywiście, będą się odbywać duże koncerty i imprezy wystawiennicze — obiecywał po. wicepremiera rządu obwodu kaliningradzkiego Aleksander Rolbinow.

Poznaliśmy już szczegółowy grafik meczów, które zostaną rozegrane w Kaliningradzie. To 16, 22, 25 i 28 czerwca (grać będą grupy D, E, B i G).

© Zdjęcie: Weronika Książek Uczestnicy projektu „Nowe Pokolenie"

Polacy, którzy będą chcieli na żywo obejrzeć mistrzostwa, właśnie do Kaliningradu mają najbliżej. Mer miasta przed miesiącem przewidywał, że na pierwszy mecz przyjedzie już 70-100 tysięcy turystów. Dlatego wolontariusze chętnie przyjmą każdą pomoc. Mile widziani są ochotnicy spoza granic Rosji. Potrzebni są specjaliści od komunikacji, formalności, rozlokowywania turystów, udzielania informacji.

Kaliningrad nie posiada rzecz jasna tak rozbudowanej struktury jak Moskwa, jednak widać, że żyje nadchodzącymi mistrzostwami. Nie potwierdzają się opowieści o pozostawionym sobie miasteczku na skraju.

Weronika Książek, polska publicystka, Kaliningrad-Warszawa

Poglądy autorki mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.