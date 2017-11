„Ministerstwo prawdy” do zwalczania „moskiewskiej propagandy”

Sygnowany przez 23 kraje unijne dokument dał zielone światło Pesco – projektowi stałej współpracy w sferze obrony. W „historycznym dniu” - zdaniem wysokiego przedstawiciela UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federici Mogherini – została stworzona struktura do przeciwstawienia się propagandzie Moskwy.

© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert Komisja Europejska traci cierpliwość do Ukrainy

W zasadzie jest to „ministerstwo prawdy”, jak określił grupę w wywiadzie dla Sputnika Italia Marco Zanni, europoseł, który skierował do Parlamentu Europejskiego specjalne zapytanie w tej sprawie.

— Jakie konsekwencje może przynieść realizacja projektu?

— Z mojego punktu widzenia ta inicjatywa jest bardzo niebezpieczna. Z jednej strony istnieje ryzyko eskalacji napięcia między Unią Europejską a Rosją, a z drugiej – przez 25 lat widzieliśmy ryzyko dla poszczególnych krajów, które rezygnują ze swojej suwerenności na rzecz instytucji europejskich – i euro jako wspólnej waluty, i jednolitej polityki podatkowej i finansowej, z powodu której cierpią obywatele Unii Europejskiej. Co da nam połączone dowództwo wojskowe? Kto stanie na jego czele? Czy nie ma zagrożenia dla demokracji? To kwestie, które powodują wiele pytań i budzą wątpliwości co do tego projektu, który, jak widzę, realizowany jest „metodą Junckera”. Mam na myśli to, że suwerenność jest podważana stopniowo, krok za krokiem, dlatego obywatele po prostu tego nie zauważają, a potem jest już za późno. Zrobiono tak z wieloma krajami.

— Czy uważa Pan, że własna obrona spowoduje, iż Unia Europejska będzie bardziej niezależna politycznie od USA?

— Nie sądzę, przecież w Europie Zachodniej widzimy znaczną obecność militarną Stanów Zjednoczonych. Wystarczy wspomnieć tylko o licznych bazach wojskowych. To fakt. Moim zdaniem USA nadal kontrolują politykę zagraniczną i wojskową Europy Zachodniej za pośrednictwem NATO, ale z mniejszym zaangażowaniem finansowym dla Europy niż obecna sytuacja. Nie widzę, aby Europa miała możliwość uzyskania większej autonomii od Stanów Zjednoczonych. Moim zdaniem Amerykanie zachowają duże wpływy w Europie. Nawet gdyby, np. Włochy, zdołałyby pozbyć się wpływów USA, i tak znalazłyby się pod kontrola – tym razem Francji.

— A jeśli chodzi o koszty, przecież to istotny moment. Mówiąc o nowym projekcie wojskowym, mówi się o dalszych wydatkach, zwiększeniu budżetu obronnego. Czy to się opłaca?

— W Pesco przewidziano stworzenie EDF (European Defence Fund), które będzie akumulować wpływy finansowe na realizację wspólnego projektu. Na przykład, Włochy, trzecia gospodarka Europy, będzie musiała wnieść znaczny wkład, co negatywnie wpłynie na budżet państwowy. Będzie w nim mniej środków na projekty gospodarcze i socjalne. Te projekty wojskowe będą wymagać coraz więcej pieniędzy, które z budżetu państwowego będą przesyłane do Brukseli.

— Odnośnie walki z rosyjską propagandą, czytałem wczoraj propozycje Komisji Europejskiej. Już skierowałem parlamentarne zapytanie do Komisji w tej sprawie, bo uważam projekt za bardzo niebezpieczny. Chodzi o pewne „ministerstwo prawdy”, gdzie technokraci jednostronnie i absolutnie stronniczo będą decydować za swoich rodaków, które wiadomości są prawdziwe, a które fałszywe.

Czym będą się kierować? Kim oni są? Wydaje mi się to poważnym ograniczeniem wolności słowa i wolności informacji, polityczną próbą europejskich struktur kontrolowania przepływu informacji, które napływają do Europy. Podkreślam w swoim zapytanie, że taka walka z fake news może przekształcić się w narzędzie kontroli i cenzury. Moim zdaniem te projekty są bardzo niebezpieczne dla demokracji i wolności słowa.