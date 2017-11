Antoniego Macierewicza do wymiany i Polska na tym z pewnością zyska

© Sputnik. Tabyldy Kadyrbekov Macierewicz doczekał się swego rycerza na białym koniu

— Muszę powiedzieć, że jest to dla mnie trochę szokujące. Ja nie znajduję argumentów, które w jakimś sensie stałyby za motywami takiego stwierdzenia i takich radykalnych ocen. Przecież tutaj w Polsce nikt o takich zagrożeniach ani otwartym tekstem, ani półsłówkami tego nie artykułował. Ja tego nie słyszałem, żeby Zwierzchnik Sił Zbrojnych pan prezydent Andrzej Duda podobne takie oceny, czy zagrożenia, artykułował w swoich wypowiedziach. Wręcz przeciwnie, zgłaszał wiele zastrzeżeń do tego, co robi się w resorcie obrony narodowej, jak pan minister Macierewicz realizuje swoją misję. I tak bym to skwitował. Trudno się inaczej do tego odnosić. To nie pierwsze takie stwierdzenie, że pan Macierewicz widzi ze strony naszego wschodniego sąsiada jakieś zagrożenia. Może patrzy w dalekie kresy historii, ale trzeba żyć dziś. Owszem, historię trzeba pamiętać i wyciągać z niej wnioski, ale także być na bieżąco z tym, co się dzieje teraz, i oceniać w realnym wymiarze.

— W pełni podzielam opinię generała Bieńka. Trudno się nie zgodzić z takim widzeniem rzeczywistości. Docierają pewne przebłyski informacyjne, że pan prezes Kaczyński zamierza zasugerować pewne korekty w składzie rządu. Miejmy nadzieję, że te korekty będą na tyle trafne, że podobnych wypowiedzi już nie usłyszymy. Oby!

— Do tego trzeba jeszcze dodać, że rating pana Macierewicza jest najniższy, jaki tylko może być.

— Tak, i to właśnie budzi zdziwienie, jak to jest możliwe, że człowiek o takim niskim autorytecie społecznym dalej tkwi na stanowisku i dalej prowadzi swoją działalność w taki sposób, który w każdym innym państwie można byłoby uznać za kuriozalny. Miejmy nadzieję, że ten stan rzeczy się zmieni i będzie normalniej.