Patrioty to doskonały biznes, ale... dla Amerykanów

© Sputnik. Tabyldy Kadyrbekov Macierewicz doczekał się swego rycerza na białym koniu

— Na pewno jest to ogromne obciążenie finansowe, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że polskie władze godzą się na ponoszenie tego typu obciążeń finansowych w imię realizacji polityki amerykańskiej na terenie Europy Środkowowschodniej. Niestety pan minister obrony narodowej ciągle nas straszy, że ze strony Rosji grozi nam ogromne niebezpieczeństwo. Otwarcie mówi o grożącej nam rzekomo agresji ze strony Rosji. W ten sposób dla polskiej opinii publicznej uzasadnia się tego typu wydatki. Przypuszczalnie ten zakup nie jest ostatnim. Zapewne będą kolejne, nie mniej kosztowne.

— O ewentualnej transakcji tytuł w „Gazecie Wyborczej": „Kupujcie, co jest, albo brońcie się sami". Takie warunki stawiają zazwyczaj nie sojusznicy, lecz biznesmeni. A wiemy, że prezydent Trump to biznesmen. Jak Pan odebrał taki nagłówek w „Wyborczej"?

— To jest niestety propaganda, która się wpisuje w to, co głosi obóz rządzący. Tutaj nie ma większych różnic między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską, czy szeroko pojętym obozem liberalnym. Orientacja obydwu obozów jest radykalnie proatlantycka, co widać zarówno w odniesieniu do polityki, jaką prowadzi PiS, i jaką wcześniej prowadziło PO w stosunku do Ukrainy. Widać to również po tej, jak to nazwałem, propagandzie , jaką uprawiają zarówno media liberalne, jak i media prawicowe.

— Zresztą pierwotny plan „Wisła" należy właśnie do prezydenta Komorowskiego.

— Tak, słusznie Pan to zauważył. A PiS tylko kontynuuje politykę poprzedników. Nie ma różnic pomiędzy tymi obozami. One są śmiertelnie skłócone w wielu sprawach, ale akurat w tej sprawie nie są skłócone.

— Czołówka na portalu „Kresy". Lider partii „Wolność" Janusz Korwin-Mikke skomentował na Twitterze ewentualną sprzedaż Polsce systemu antyrakietowego Patriot. Według niego „… dziś sukcesem jest sprzedać, a nie kupić!". Właściwa opinia! Amerykanie boją się, że Antoni Macierewicz wyleci z MON, „więc czym prędzej mu te rakiety wcisnęli. Złom to nie jest — ale przydatne byłyby raczej na wojnę z Czechami". Tyle Korwin-Mikke.

— Pan Janusz Korwin-Mikke ma dużo racji. Dla Stanów Zjednoczonych , dla ich koncernów zbrojeniowych to jest bardzo dobry interes. Polska swój przemysł zbrojeniowy zlikwidowała w dużej mierze, czy też znacząco ograniczyła. Polskie projekty zbrojeniowe, a było ich dużo, także odnośnie samolotów, odnośnie broni pancernej, nigdy nie doczekały się realizacji w ciągu ostatnich 30 lat. Pan prezes Korwin-Mikke ma dużo racji. Rzeczywiście, Polska jest świetnym obszarem do robienia interesów dla amerykańskich koncernów zbrojeniowych. Jest to niewątpliwie zasługą rządzących Polską polityków, wśród których pan minister obrony narodowej należy do wybijających się zwolenników tego typu współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.