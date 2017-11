Żuki z Korei Północnej niszczą amerykańskie lasy

Rosyjscy uczeni dotarli do ojczyzny „żuka-dywersanta", który niszczy amerykańskie lasy.

Słynne szmaragdowe chrząszcze, opiętki jesionowe, niszczące lasy w USA i Europie, początkowo występowały w niedużym regionie na styku granic Korei Północnej, Chin i Rosji — mówią rosyjscy uczeni w artykule opublikowanym w czasopiśmie Biological Invasions.

„Wydawałoby się, nic zdumiewającego. Ale punktowe areały występowania owadów to rzadkość. Zebrać wszystkie okazy i nanieść na mapę, i to wszystko. Ludzie wolą przepisywać z innych artykułów, aniżeli określać areał. Pewnie dlatego, że to bardzo żmudna praca — uwzględnienie każdego punktu, wypisywanie wszystkie geograficznych współrzędnych" — opowiada Marina Bieńkowska z Instytutu Problemów Ekologii i Ewolucji Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. Jej słowa przywołuje służba prasowa Rosyjskiej Fundacji Naukowej.

Opiętki jesionowe (Agrilus planipennis) szeroko występują na wschodzie Rosji i Chin, gdzie pożerają stare i schorowane jesiony, ale nie atakują przy tym zdrowych drzew i innych rodzajów roślinności. W niewyjaśniony jak dotąd sposób chrząszcze przeniknęły na terytorium Ameryki Północnej w 2002 roku i od tego czasu szerzą się po jesionowych lasach w Kanadzie i USA. Po dziesięciu latach od momentu pojawienia się pierwszych osobników w masywach leśnych, niektóre lasy zostały dosłownie zdziesiątkowane.

Przez te niepozorne chrząszcze, pięć spośród sześciu najczęściej występujących gatunków topoli w Ameryce Północnej trafiło do nowej wersji Czerwonej Księgi w charakterze gatunków krytycznie zagrożonych. Kolejny gatunek topoli trafił do kategorii gatunków narażonych.

Liczebność topoli wynosi obecnie około dziewięciu miliardów drzew, z których znaczna część może wyginąć w najbliższych dziesięciu latach na skutek inwazji „żuków-dywersantów". To doprowadzi do szeroko zakrojonej reorganizacji ekosystemów i pozbawi gospodarkę USA i Kanady źródła drewna potrzebnego do produkcji mebli, kijów bejsbolowych i rakietek tenisowych.

Pierwotna ojczyzna tych chrząszczy pozostawała zagadką dla uczonych — zauważa Bieńkowska. Nikt wcześniej nie podjął wysiłku wyznaczenia dokładnych granic areału występowania tych szkodników, bowiem biolodzy i ekolodzy uważali, że występują w całej północno-wschodniej i wschodniej Azji.

Rosyjscy uczeni postanowili sprawdzić, na ile prawidłowy i pełny jest ten opis, zestawiając go z prawdziwymi, udokumentowanymi danymi o znalezionych okazach opiętki jesionowej w Azji. W tym celu zebrali informacje z wszelkich możliwych źródeł: zbadali okazy przechowywane w kolekcjach muzealnych, zebrali w jedną całość wszystkie informacje opublikowane w różnych językach, w tym również w rzadkich japońskich i chińskich pracach, i na tej podstawie stworzyli pierwszą dokładną mapę naturalnego areału szkodnika.

Okazało się, że prawdziwy zakres występowania opiętki jesionowej jest znacznie mniejszy, niż przyjęto uważać. Owady występują szeroko na Dalekim Wschodzie, w ośmiu prowincjach Chin, na Półwyspie Koreańskim i w Japonii. Zawarte w wielu pracach informacje o występowaniu tego gatunku w Mongolii, Tajlandii, a także Mongolii Wewnętrznej i prowincji Sichuan nie zostały potwierdzone znaleziskami.

Ujawnienie prawdziwego areału występowania „żuków-dywersantów" jest zdaniem ekologów bardzo ważne z kilku przyczyn jednocześnie. Po pierwsze teraz biolodzy mogą przystąpić do poszukiwań naturalnych wrogów opiętków, które mają pomóc w zahamowaniu wzrostu populacji tych szkodników w Ameryce i Europie Zachodniej.

Po drugie to odkrycie pozwala skupić działania zahamowujące wzrost populacji tych chrząszczy w danym rejonie na granicy Rosji, Chin, Korei i Japonii, i nie dopuścić do ich przenikania w inne, nieznane im jak na razie zakątki Ziemi.

„Uważamy, że nasze badanie powinno być modelowe. Przykład szmaragdowej opiętki jesionowej pokazuje, że ogólnie przyjęte wyobrażenia o areałach występowania szkodników należy sprawdzać drogą zbierania informacji o konkretnie znalezionych okazach" — konkluduje ekolog.