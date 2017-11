Rosja może zaangażować Czechy w projekt Gazociągu Północnego-2 — czytamy w dokumentach ze spotkania liderów dwóch państw.

„Trwają konsultacje w sprawie wsparcia dla projektu Gazociągu Półnconego-2 ze strony Czech (w celu uruchomienia tranzytu czeskiego systemu przesyłu gazu)" — czytamy w materiałach.

Rosja jest dzisiaj jednym z wiodących dostawców węglowodorów do Czech, zaspokajają 80% zapotrzebowania kraju na gaz i 65% zapotrzebowania na ropę.

„Na czeskim rynku działają „Rosnieft" (która dostarczyła w ciągu ośmiu miesięcy 2017 roku 2,7 mln ton ropy) i „Gazprom" (dostawy w 2016 roku wyniosły 4,54 mld m3, od stycznia tego roku — 3,3 mld m3 gazu). Tranzyt rosyjskiego gazu po terytorium Czech wyniósł w ciągu dziewięciu miesięcy 2017 roku 19,37 mld m3" — czytamy w dokumentach ze spotkania prezydentów dwóch państw.

Czechy aktywnie opowiadają się za realizacją projektu „Gazociągu Północnego 2", co łatwo zrozumieć. Stają się w danym przypadku jednym z największych państw tranzytowych — mówi Igor Juszkow.

„Zgodnie z kontraktem Gazpromu punkt zdawczo-odbiorczy znajduje się na terytorium Austrii. Nieważne, którędy tam trafi — czy przez Ukrainę, czy przez Czechy. Najprawdopodobniej nie jedna, a dwie nitki Gazociągu Północnego-2 będą docierać do Austrii przez terytorium Czech. Wynika z tego, że w przypadku realizacji Gazociągu Północnego-2 przez Czechy będzie przepływać w sumie około 70 miliardów metrów sześciennych, a to dość dużo. Gazprom za ten tranzyt będzie płacić Czechom, dzięki czemu stanie się ona poważnym państwem tranzytowym, poza tym będzie mogła kupować nadwyżki gazu — taniego — na rynkach spotowych" — powiedział ekspert i zauważył, że dla Czech Nord Stream 2 to nader korzystny projekt.

Czechy i Austria mają czysto ekonomiczny stosunek do Gazociągu Północnego-2 w odróżnieniu od przeciwników projektu, którzy utrudniają jego realizację z przyczyn politycznych — mówi Juszkow.

„Dla Czech to około miliarda dolarów zysku rocznie — to bardzo duże pieniądze, warto dla nich pocierpieć" — uważa ekspert.

Presja na Pragę ze strony USA i UE nie będzie zbyt silna — Waszyngton i Bruksela wywierają przede wszystkim nacisk na kraje, które muszą uzgodnić dokumenty na budowę gazociągu. Jeśli gaz dotrze do Czech, projekt zostanie de facto zrealizowany, a zatem próby blokowania gazociągu na terytorium tego kraju będą bez sensu.

„Inna sprawa, że Czechy będą oskarżane o to, że lobbują interesy Rosji w celu budowy morskiego odcinka gazociągu. Ale sądzę, że korzyści dla Czech wielokrotnie przewyższają ewentualne szkody wizerunkowe" — konkluduje Igor Juszkow.