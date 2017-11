„Wielka Brytania przejawiła idiotyzm polityczny wobec Rosji"

© Sputnik. Alexey Kudenko Farnborough: Rosyjskie samoloty pod sankcjami

Jak poinformowała agencję informacyjną Ria Novosti przedstawicielka organizatorów targów, ograniczenia wobec rosyjskich uczestników podyktowane są przepisami brytyjskiej organizacji ds. kontroli eksportu. Według niej ta decyzja związana jest z embargiem Unii Europejskiej na import broni i techniki wojskowej do Rosji i z Rosji.

„Serdecznie witamy wszystkich uczestników wystawy, rosyjskich i innych, którzy spełniają te wymogi" — dodała rozmówczyni agencji, podkreślając, że udział Rosji w targach jest bardzo ważny dla ich organizatorów.

„W targach lotniczych 2016 brało udział wielu uczestników z Rosji, między innymi «Iljuszyn», «Irkut», «Rostech», «Sukhoi», «Russian Helicopters», «UAC» oraz spółki linii lotniczych «Volga-Dnepr». Rosja dysponowała także oddzielnym pawilonem w sali nr 1. Spodziewamy się analogicznego uczestnictwa Rosji w roku 2018" — powiedziała rozmówczyni agencji Ria Novosti.

Na poprzednich targach lotniczych Rosja także prezentowała tylko samoloty cywilne. Kolejne targi Farnborough International Airshow odbędą się w dniach 16-22 lipca 2018 roku.

Ekspert ds. wojskowości, dyrektor Centrum Badań Społecznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego, pułkownik w stanie spoczynku Aleksander Żylin uważa, że Brytyjczycy, nie dopuszczając rosyjskiej techniki wojskowej na targi lotnicze, popełniają błąd.

Tak naprawdę Rosja tylko wygrywa na tej sytuacji. Nie dopuszczając do udziału w wystawie rosyjskiej techniki wojskowej, Brytyjczycy przyznali, że pozostają w tyle już na zawsze. Boją się, że nie nie mogą konkurować z Rosją, dlatego stosują takie metody. I jest to ich strategiczny błąd. Co tak naprawdę zademonstrowali Brytyjczycy? Nic innego jak ignorancję i stronniczość.

I świat to widzi. A nic nie smakuje lepiej niż zakazany owoc. Jeśli to wystawa międzynarodowa, jak jest to przedstawiane, to jakie oni mają prawo zabraniać komuś udziału? To nie tylko stosunki nierynkowe, a po prostu skandaliczne działania — powiedział Aleksander Żylin na antenie radia Sputnik.

Według niego nie wpłyną one jednak w żaden sposób na zapotrzebowanie na rosyjską technikę wojenną na świecie.

„Moglibyśmy zaprezentować nie tylko nasze samoloty, ale również środki, służące do zapewniania bezpieczeństwa lotów i jeszcze wiele innej techniki. Jednak wygląda na to, że «idiotyzm polityczny» tak naprawdę uniemożliwia zwiększenie bezpieczeństwa lotów na świecie.

Przecież na tej wystawie prezentowane są nie tylko „maszyny ze skrzydłami", ale również całe systemy. Nie chcą nas, to trudno, ich strata, by zaprezentujemy swoją technikę w innych miejscach. Tym bardziej, że pod względem ceny i jakości bijemy ich o głowę kilkukrotnie. I nie jest to żaden «nacjonalim» — to szczera prawda i wszyscy o tym wiedzą. Tak więc będziemy kontynuować pracę na tych rynkach zbrojeniowych, na których już działamy" — powiedział ekspert ds. wojskowości, dyrektor Centrum Badań Społecznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego Aleksander Żylin.