© Sputnik. Vitaliy Belousov Większość Polaków chce poprawy stosunków z Rosją

Bezwzględna większość mieszkańców Francji, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii chce, aby stosunki między Rosją a Unią Europejską uległy poprawie w najbliższej przyszłości, świadczy sondaż „Sputnik.Opinie".

Dyrektor Instytutu Problemów Regionalnych, doktor politologii Dmitrij Żurawliow w audycji radia Sputnik podkreślił, że na Zachodzie więcej uwagi poświęca się polityce wewnętrznej, jednak kwestia Rosji jest dla Europejczyków dość ważna. Według niego to, że zwykli obywatele chcą poprawy stosunków z Rosją bardziej niż władze ich krajów, można dość łatwo wytłumaczyć.

Dlaczego ludność opowiada się za normalizacją stosunków z Rosją na przykład w Polsce, gdzie tradycyjnie już panują antyrosyjskie nastroje? Ponieważ konfrontacja z Rosją bardzo mocno uderza właśnie w (zwykłych — red.) ludzi. I w tym przypadku wyrażają oni nawet nie tyle stosunek do Rosji, co do własnego życia: dopóki mieliśmy normalne stosunki z Rosją, żyło się nam dobrze, należy więc przywrócić takie relacje. I jak bardzo poglądy przedstawicieli władzy nie odbiegałyby od opinii wyborców, część tej elity zdaje sobie jednak sprawę, że musi się liczyć również z ich zdaniem — podkreślił Dmitrij Żurawliow.

Według eksperta stosunki Rosji i Europy zaczynają się stopniowo normalizować.

„Można w zasadzie powiedzieć, że lód w naszych stosunkach zaczął topnieć. Jednak nie wolno zapominać, że po tamtej stronie stoi «lodówka» pod postacią mediów i innych czynników oraz osób, które będą starać się maksymalnie «zamrażać» te stosunki. Dlatego tak naprawdę nie chodzi o to, czy lód w ogóle topnieje, a o to, czy topnieje w tym samym tempie, w którym próbuje się go zamrażać. Jednak ponieważ prędkość topnienia będzie rosnąć, może ona kiedyś przewyższyć tempo zamrażania" — podsumował politolog.

Wiodący analityk Agencji Komunikacji Politycznych i Gospodarczych Michaił Nejżmakow w wywiadzie dla radia Sputnik zwrócił uwagę, że wielu europejskich polityków wciąż prezentuje bardzo ostre stanowisko wobec Rosji, co jego zdaniem jest pod wieloma względami związane z wpływem Stanów Zjednoczonych.

„Czynnik narzucania pewnych poglądów odgrywa oczywiście swoją rolę. W Stanach Zjednoczonych znajduje się dość wpływowe lobby, które jest nastawione na ostre stosunki z Rosją i wpływa to oczywiście na Europę. Pomimo wszystkich trudności w stosunkach między USA, a dokładniej ujmując Donaldem Trumpem i krajami europejskimi, Europejczycy tak czy inaczej popierają elitarne grupy w USA, które są nastawione do Moskwy niczym «jastrzębie». To oczywiście również ma znaczenie. Oprócz tego władze niektórych krajów tradycyjnie już traktują Rosję jako kraj, którego należy się obawiać — jak na przykład rząd Wielkiej Brytanii czy Polski.

Jest to stara polityka i elity próbują narzucać takie poglądy swoim wyborcom. Jednak bardzo często obywatele nie dają sobą manipulować, stąd biorą się także pozytywne oceny Rosji — powiedział Michaił Nejżmakow.

Rezultaty sondażu skomentował także dla radia Sputnik politolog, doktor historii Michaił Smolin.

© AP Photo/ Alik Keplicz Niemcy i Polacy oddalili się od Rosjan, ale wciąż mają nadzieję na zbliżenie

„Społeczeństwo zdaje sobie sprawę z ostrej cenzury, która pojawiła się ostatnio na Zachodzie w ocenach Rosji. I zaufanie czytelników do mediów w krajach zachodnich również spada. Wiele osób nie rozumie, dlaczego za każdym razem, kiedy w zachodniej prasie poruszany jest temat Rosji, przedstawiana ona jest zawsze w negatywnych, czarnych barwach. Wywołuje to negację i brak zaufania do własnych mediów. Wielu ludzi chce mieć możliwość zapoznania się z alternatywnym punktem widzenia. I strona rosyjska przez swoje media w pewnym stopniu im to umożliwia" — powiedział Michaił Smolin.