Służba Bezpieczeństwa Ukrainy prosi MSZ, aby nie wpuszczało Le Pen do kraju

Wcześniej we wtorek Le Pen powiedziała w wywiadzie dla telewizji BFMTV, że nie uważa przyłączenie Krymu do Rosji za nielegalnie. SBU nie wykluczyła, że mogą jej zakazać wjazdu do Ukrainy.

© AFP 2016/ Charly Triballeau Marine Le Pen: Przyłączenie Krymu do Rosji nie było nielegalne

„3 stycznia SBU wysłała list do MSZ. Myślę, że prawdopodobnie już dzisiaj będzie pozytywna odpowiedź i nasza inicjatywa dot. zakazu Le Pen wjazdu na terytorium naszego państwa zostanie poparta” — cytuje słowa Tkaczuka strona telewizji 112 Ukraina.

Według niego wypowiedzi Le Pen na temat Krymu powinny mieć konsekwencje, jednak polityk nie jest przedstawicielką oficjalnej władzy Republiki Francuskiej. „Niestety nie jest to pierwszy przypadek, kiedy zagraniczni politycy pozwalają sobie na pewne działania lub wypowiedzi, które naszym zdaniem są sprzeczne z interesami naszego państwa” — dodał Tkaczuk.