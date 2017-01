Abe: Japonia rozpoczyna budowę nowego państwa

Nagranie jego wystąpienia zostało opublikowane na stronie telewizji internetowej japońskiego rządu.

W 2017 roku upływa 70 lat od czasu stworzenia w Japonii pod auspicjami USA powojennej „konstytucji pokojowej”, którą rząd Abe chce zmienić, aby uzyskać większą samodzielność w kwestii obrony kraju.

„Najwyższy czas, aby patrzeć w przyszłość, na następne 70 lat i zacząć budowę nowego państwa” — powiedział Abe dziennikarzom. Według niego przyszłość Japończyków to „nie to co ktoś jeszcze powinien im zapewnić”. „My, Japończycy, zbudujemy ją własnymi rękami — obecnie właśnie potrzebujemy wysiłków, aby to zrobić” — dodał premier.

Według niego otworzyć drogę do takiej przyszłości powinna kolejna sesja japońskiego parlamentu, która rozpocznie się 20 stycznia. Jednocześnie po raz kolejny potwierdził, że nie zamierza przedterminowo rozwiązywać Izby Reprezentantów w celu przeprowadzenia wyborów przedterminowych. Z drugiej strony rządząca koalicja Partii Liberalno-Demokratycznej Japonii i partii Nowe Komeito i tak posiada niezbędną do przyjęcia ustaw większość ustawodawców.

Według słów premiera główną uwagę administracja Abe w 2017 roku zamierza poświęcić gospodarce i aktywnej dyplomacji w polityce zagranicznej.