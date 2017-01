Le Pen do Kijowa: Nie bardzo mi się chciało

Wcześniej poinformowano, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) po uzgodnieniu z MSZ może zakazać Marine Le Pen wjazdu do Ukrainy na okres pięciu lat.

„W każdym razie Marine Le Pen nie zamierzała tam jechać (do Ukrainy). Kwestia zostanie rozwiązana przez kanały dyplomatyczne, kiedy zostanie prezydentem Republiki Francuskiej" — powiedział rzecznik liderki Frontu Narodowego w wywiadzie dla agencji

Wcześniej we wtorek Le Pen powiedziała w wywiadzie dla telewizji BFMTV, że nie uważa przyłączenia Krymu do Rosji za nielegalnie. SBU nie wykluczyła, że mogą jej zakazać wjazdu do Ukrainy.

Następnie Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wysłała do MSZ list z wnioskiem o zakaz Marine Le Pen wjazdu do kraju.