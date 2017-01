Kijów zareagował na apele o kompromis w sprawie Donbasu

© Zdjęcie: Ministry of Defence of the Russian Federation Kijów ma zaprzestać histerii wokół Floty Czarnomorskiej

Pinczuk pod koniec ubiegłego roku w artykule opublikowanym w tym samym periodyku wyraził opinię, że nowa administracja prezydencka w USA zmieni politykę wobec Rosji a w Europie do władzy mogą dojść przywódcy gotowi do dialogu z Moskwą. Dlatego Ukraina powinna sama się przygotować na kompromisy, zrezygnować z prób wejścia do UE i uznać, że w średniej perspektywie nie zostanie członkiem NATO — uważa przedsiębiorca. Wezwał on także Kijów do zaakceptowania wyników miejscowych wyborów w Donbasie.

W odpowiedzi przedstawiciel administracji Poroszenki podkreślił, że nie może zgodzić się „z wezwaniem do kompromisów na podstawie niepokoju".

Według słów Jelisejewa Kijów opowiada się za przeprowadzeniem w Donbasie lokalnych wyborów, ale tylko na podstawie ukraińskiego prawa i standardów OBWE. Według niego „żadnego handlu terytoriami" ze strony Ukrainy nie będzie.

Oznajmił także, że „Ukraina zawsze występowała z pozycji takiego rozwiązania, które opiera się na interesach narodowych".

Poza tym wiceszef administracji Poroszenki odrzucił apel o rezygnację z integracji europejskiej i euroatlantyckiej, nazywając to „samobójstwem politycznym dla każdego polityka w Ukrainie, który zdecydowałby się na wezwanie do tak gwałtownego zwrotu" — powiedział.