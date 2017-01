Na czarnej liście: nowy szef amerykańskiego wywiadu ma zakaz wjazdu do Rosji

© AP Photo/ Evan Vucci Trump wybrał na sekretarza stanu USA szefa ExxonMobil

Polityk jest znany ze swojego poczucia humoru. Raz oświadczył nawet, że z winy Rosjan pomylił sale posiedzeń w Senacie.

Od 2014 roku w ramach sankcji odwetowych Moskwa zabroniła Coatsowi wjazdu do Rosji. Polityk zareagował na to z ironią:

Oczywiście bardzo mnie to martwi, gdyż nie będę mógł spędzić z rodziną swojego letniego urlopu na Syberii. Ale jestem dumny z tego, że jestem na tej (czarnej — red.) liście — cytuje The Washington Post słowa Coatsa.

Coats mógł znaleźć się na sankcyjnej liście Rosji z powodu wzywania do zaostrzenia antyrosyjskich sankcji w związku z sytuacją na Ukrainie.

Nie jestem wielkim fanem Putina ani wielkim fanem Rosji — cytuje The Guardian słowa Coatsa z listopada 2015 roku. Przy tym w tej samej przemowie w Senacie Coats zgodził się z Trumpem, że należy współpracować z Rosją w walce z terroryzmem.

© AFP 2016/ Drew Angerer Szefem Pentagonu będzie Wściekły Pies

Coats nie raz żartował z ochłodzenia się stosunków rosyjsko-amerykańskich. W kwietniu 2014 roku obwinił Rosję o „ingerencję w swój grafik", kiedy pomylił sale i wystąpił z przemówieniem nie tam, gdzie trzeba.

Według opinii politologa, specjalisty w dziedzinie stosunków rosyjsko-amerykańskich Wiktora Olewicza, Coats ma dobre relacje z wybranym wiceprezydentem USA.

„To dobry znajomy nowo wybranego wiceprezydenta Michaela Pence'a, który może mu zaufać. To bardzo ważne, biorąc pod uwagę tarcia pomiędzy amerykańskim wywiadem i nową administracją Trumpa — mieć tam kogoś zaufanego na kierowniczym stanowisku" — uważa politolog.

© AFP 2016/ JEFF KOWALSKY Trump: To się nigdy nie zdarzy!

Według Olewicza Coats może odegrać znaczącą rolę na politycznej scenie USA.

„Stanowisko szefa wywiadu narodowego USA — to kluczowa posada, koordynująca. Pod jego kierownictwem będzie pracowało ponad dziesięć amerykańskich organów wywiadu, m.in. CIA i NSA. Na tym stanowisku on będzie miał możliwość wpływania na politykę z punktu widzenia ideologii oraz wyznaczenia kluczowych kierunków pracy. Ogólnie należy spodziewać się tego, że będzie on koordynował swoje kroki z administracją i takich sprzeczności, jak za Obamy, nie będzie" — zaznacza ekspert.

Politolog z ostrożnością komentuje perspektywy rosyjsko-amerykańskiej współpracy.

Każda nowa administracja obiecuje, że naprawi stosunki z Rosją, odbuduje to, co poprzedni rząd zburzył — podsumowuje amerykanista.