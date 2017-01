Lider KOD przeprasza za aferę fakturową

© AP Photo/ Alik Keplicz Lider KOD - społecznik czy krętacz? Mateusz Kijowski wydawał się nie przejmować całą sprawą. W programie Moniki Olejnik powiedział, że nadal czuje się jak “człowiek honoru”. Wczoraj wieczorem jednak zreflektował się i przeprosił — umieścił na Facebooku oświadczenie, w którym napisał:

““W moim własnym imieniu, a także wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że KOD znalazł się w kryzysowej sytuacji, serdecznie przepraszam. To, że nie zostało naruszone prawo ani wewnętrzne zasady komitetu społecznego, nie oznacza, że wszystko jest czytelne i transparentne. Dałem okazję do ataków na KOD, co obciąża tysiące zaangażowanych i aktywnych działaczy i sympatyków. Bardzo Was wszystkich za to przepraszam”.

© Zdjęcie: Igor Motowiłow KOD: Mateusz Kijowski - facet z Księżyca Radomir Szumełda, inny znany działacz KOD powiedział mediom, że Mateusz Kijowski świadomie zrezygnował z pobierania wynagrodzenia na oficjalnym etacie, mimo że zarząd Komitetu Obrony Demokracji złożył mu taką propozycję. Pensja Kijowskiego miała wynosić 2,5 tys. zł netto.

W lipcu 2016 roku po raz pierwszy na spotkaniu zarządu KOD padła propozycja, by przyznać nam wynagrodzenia. Z możliwości finansowych stowarzyszenia wynikało, że może to być kwota ok. 2,5 tysiąca złotych na rękę dla każdego członka zarządu. Dyskutowaliśmy o tym także dwa tygodnie później, potem jeszcze raz i jeszcze raz. Stanęło na niczym. Mateusz nie był zainteresowany rozmową na ten temat — powiedział kolega Kijowskiego z KOD.