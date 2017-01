Reakcja na słowa o „zerowym" wkładzie Rosji w walkę z PI

Wczoraj w wywiadzie dla telewizji NBC Carter oznajmił, że wkład Rosji w walkę USA z PI jest „zerowy", obecność Rosji „nasila wojnę domową" w Syrii.

© AFP 2016/ Bernd Settnik Nad Estonią odbywają się loty szkoleniowe myśliwców NATO

„Chyba nie ma już sensu zwracać uwagi na wypowiedzi amerykańskich polityków przygotowujących się do dymisji. Jednak pan Carter swoim kłamstwem nie tylko okrył hańbą siebie i kierowany przez niego resort, który powinien dysponować wiarygodnymi danymi o tym, kto co osiągnął w Syrii" — powiedział parlamentarzysta. Deputowany podkreślił, że słowa Cartera świadczą o tym, że „nie uważa likwidacji przez nas tysięcy terrorystów w Syrii za coś istotnego". „Nie sądzę, żeby spodobało się to ich wspólnikom, którym patronują USA i pan Carter postawił się w sytuacji nie tylko głupiej, lecz również niepokojącej" — dodał.

„Mam nadzieję, że nowe amerykańskie władze będą podchodzić do swojej pracy bardziej profesjonalnie i nie będziemy musieli tracić czasu na wyjaśnienie prawd pisanych. Najwięksi gracze na arenie międzynarodowej, jakimi są Rosja i USA, powinni razem szukać i wcielać w życie rozwiązania globalnych problemów, wspólnie przeciwstawiać się współczesnym zagrożeniom i umacniać stabilność na świecie" — podkreślił Żelezniak.