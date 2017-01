Amerykański senator proponuje nałożyć sankcje na rosyjską wódkę

Jak pisze New Hampshire Union Leader, projekt ustawy opracowany przez polityka opiera się na dwóch inicjatywach. Po pierwsze system emerytalny stanu powinien pozbyć się wszelkich aktywów związanych z Rosją, a po drugie trzeba zawiesić lub całkowicie zakazać sprzedaży rosyjskich napojów alkoholowych we wszystkich punktach handlowych w New Hampshire.

„Przekazujecie wasze z trudem zarobione dolary tym, którzy próbują podważyć waszą demokrację? Wasze dolary powinny podążać za własnymi ideałami" — oznajmił Woodburn. Jednocześnie podkreślił on, że nie wie, jaki jest udział rosyjskich aktywów w funduszu emerytalnym ani jaka ilość rosyjskiego alkoholu jest sprzedawana w New Hampshire.

6 stycznia amerykański wywiad opublikował raport zarzucający rosyjskiemu kierownictwu ingerencję w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku.