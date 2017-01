Kukiz liderem opozycji? Tak pokazują sondaże

W najnowszym sondażu IBRiS "Rzeczpospolitej" wśród liderów partii politycznych nadal króluje "Naczelnik Państwa", czyli Jarosław Kaczyński. 30 procent ankietowanych nie potrafił wskazać dla niego solidnej konkurencji po drugiej stronie politycznej barykady.

24 procent czyli stosunkowo najwięcej — odpowiedziało, że z Kaczyńskim w szranki jako szef opozycji totalnej mógłby stanąć. Tylko 13 procent wskazało szefa Nowoczesnej,, który w ostatnich dniach stracił na popularności przez swój sylwestrowy wyjazd. "Urlop na Maderze" (Petru wypiera się, że był w innym miejscu, którego nie chce zdradzić — jednak opinia publiczna sprawę tę już zawsze będzie kojarzyć właśnie z Maderą) przerodził się w skandal polityczny i plotkarski. W kuluarach szepcze się o romansie Petru z posłanką, co jednak nie przydaje powagi Petru jako potencjalnemu liderowi wszystkich ugrupowań opozycyjnych.

W rankingu znaleźli się również: Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL z 8 procentami, a także osoby z opozycji pozaparlamentarnej: Barbara Nowacka czy Władysław Frasyniuk. Poległ z kretesem Mateusz Kijowski z KOD — zaufał mu tylko 1 procent badanych.

Co jest przyczyną tak niezachwianej, mocnej pozycji przewodniczącego PiS? Przede wszystkim brak konkurencji i ciągłe wpadki opozycjonistów — Petru, który co i raz popełnia niezręczności, niewiarygodny Schetyna czy podlizujący się PiS Paweł Kukiz z pewnością jako politycy nie pokonają wytrawnego gracza, jakim jest Jarosław Kaczyński.

Szef PiS mimo niepopularnych reform, takich jak osławiona likwidacja gimnazjów, zaskarbia sobie przychylność wyborców rozdawaniem budżetowych pieniędzy: a to poprzez program 500+, to przez obniżenie wieku emerytalnego. W końcu jednak przyjdzie do spłacania kosztów tego szaleństwa.