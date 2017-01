Trump: „Mamy okropne stosunki z Rosją, lecz potrzebujemy jej, by walczyć z PI"

Prezydent elekt USA Donald Trump oznajmił, że ma nadzieję na nawiązanie dobrego kontaktu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i wspólną z Rosją walkę z ugrupowaniem PI, które stworzyła odchodząca administracja.

Rosja może nam pomóc w walce z PI, które stworzyła panująca administracja — oznajmił Trump. — Jeśli Putinowi podoba się Trump, to jest to plusem, a nie minusem — dodał on.

Jednocześnie oświadczył, że również może twardo zachowywać się wobec Rosji.

Kto wierzy w to, że Clinton byłaby twardsza w relacjach z Putinem niż Trump?— zadał pytanie prezydent elekt USA. — Nie wiem, czy będę w stanie nawiązać z Putinem dobry kontakt, ale mam taką nadzieję — podsumował Trump.

Trump odwołał się również do „kompromitujących materiałów", które rzekomo Rosja ma przeciwko niemu.

Gdyby coś mieli, opublikowaliby to — powiedział.

Prezydent elekt USA Donald Trump oświadczył, że szanuje stanowisko rosyjskich przedstawicieli, którzy zdementowali skandaliczne informacje na jego temat w mediach.

Szanuję to, co oni (Rosja — red.) powiedzieli — oznajmił Trump na konferencji prasowej w Nowym Jorku transmitowanej przez amerykańskie telewizje.

Donald Trump oznajmił, że w USA dochodzi do wielu włamań hakerów, w tym ze strony Rosji.

„Ma miejsce wiele włamań" — powiedział Trump. Według niego robiła to „Rosja i inne kraje, inni ludzie".

​Trump oznajmił też, że za jego panowania Rosja będzie szanować USA bardziej, niż miało to miejsce do tej pory.

Rosja będzie szanować nas o wiele bardziej, kiedy to ja będę sterował krajem — powiedział Trump.

Mam nadzieję na poprawę stosunków z Rosją. Nie będę jednak proponował śmiesznego plastikowego przycisku resetu jak zrobiła to Clinton (Hillary — red.). Co tam resetować? Albo się uda, albo nie — powiedział Trump.