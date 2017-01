Szefowa MSZ Kanady na czarnej liście Rosji

Premier Kanady Justin Trudeau wprowadził duże zmiany w rządzie, które dotknęły także MSZ kraju. Na szefową resortu została powołana Kanadyjka o ukraińskim pochodzeniu Chrystia Freeland.

Szczególne zainteresowanie powołaniem nowego szefa MSZ Kanady jest związane z faktem, że Freeland znajduje się na liście 13 kanadyjskich urzędników, deputowanych parlamentu i działaczy społecznych Kanady, którym jeszcze w 2014 roku zakazano wjazdu do Rosji. W ten sposób Rosja zareagowała na sankcje wprowadzone przez Ottawę w związku z sytuacją w Ukrainie i na Krymie.

MSZ Rosji jednak uważa, że sankcje nie ograniczą spotkań Freeland z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem i innymi rosyjskimi urzędnikami na forach międzynarodowych.

„(Freeland — red.) jest objęta sankcjami od 2014 roku, nie jest to tajemnicą. Została wpisana na czarną listę w charakterze odwetu za wprowadzenie przez Kanadę obostrzeń przeciwko Rosji, w tym urzędnikom. Kwestia jej wykreślenia z czarnej listy to kwestia wzajemności" — powiedziało agencji RIA Novosti źródło w MSZ Rosji.

Były zastępca sekretarza generalnego ONZ, przewodniczący Rosyjskiej Rady Społecznej ds. Współpracy Międzynarodowej i Dyplomacji Publicznej Siergiej Ordżonikidze oznajmił, że w międzynarodowej praktyce jeszcze nie było przypadku, żeby minister spraw zagranicznych trafił na czarną listę.

„Takich przypadków nie było. Przynajmniej ja tego nie pamiętam. Jednak wszystko będzie zależeć od stosunków dwustronnych. Jeśli stosunki Rosji i Kanady poprawią się, sankcje przeciwko niej zostaną zniesione. Wszystkie te listy nie są czymś trwałym, przecież to nie ustawa. Jeśli nastąpi poprawa stosunków, jeśli będzie planowana wizyta w Rosji, to oczywiście sankcje zostaną zniesione, jeśli poprawy stosunków nie będzie, to ona nie przyjedzie" — oznajmił Ordżonikidze w wywiadzie dla RIA Novosti.