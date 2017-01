Wielka Brytania zamierza współpracować z Rosją, kierując się pragmatycznymi interesami

„Nasze podejście do Rosji to praktyczna współpraca. Są sfery, w których jest sens współpracować, na przykład sytuacja w Syrii, lecz będziemy do tego podchodzić z praktycznego punktu widzenia. Premier wyraźnie dała to do zrozumienia od chwili objęcia stanowiska oraz podczas dwustronnego spotkania z prezydentem Putinem podczas szczytu G20 we wrześniu" — powiedziała.

Odmówiła odpowiedzi na pytanie, jakie dokładnie sfery brytyjski rząd uważa za perspektywiczne dla potencjalnej współpracy, podkreślając: „Zobaczymy, jak potoczą się sprawy".

© Sputnik. Ilya Pitalev Moskwa reaguje na plany nowych sankcji przeciwko sektorowi energetycznemu

„Mamy sprzeczności z Rosją, w tym w sprawie nielegalnej aneksji Krymu i działań Rosji na wschodzie Ukrainy. Wielka Brytania miała zająć twarde stanowisko w tych kwestiach i nadal je zajmuje. Będziemy jednak wychodzić z interesów naszego kraju i naszych obywateli, tam, gdzie powinniśmy współpracować z Rosją, będziemy to robić" — powiedziała dyplomatka.