Tillerson nie uznaje Krymu za część Rosji

Tillerson: USA potrzebują dialogu z Rosją

Na przesłuchaniach dotyczących zatwierdzenia jego kandydatury w senackiej Komisji Stosunków Międzynarodowych zapytano go, czy uznaje on prawo Rosji do Krymu.

Nie, sir. Oni zabrali terytorium, które do nich nie należało — odpowiedział Tillerson.

Stwierdził on również, że porozumienia mińskie ws. Ukrainy nie zostały na razie wypełnione.

„O ile rozumiem, proces realizacji porozumień mińskich trwa i ich pełna realizacja nie została na razie osiągnięta" — podkreślił.

Trump: Obama robi problemy z przekazania władzy

Oprócz tego zapytano go, jakie podjąłby działania w 2014 roku w związku z przyłączeniem Krymu do Rosji. Tillerson powiedział, że wezwałby do „silnej odpowiedzi" Rosji.

Rosyjskie kierownictwo zrozumiałoby silną odpowiedź: tak, zabraliście Krym, ale na tym musicie się zatrzymać — stwierdził.

Tillerson oznajmił również, że w sytuacji z 2014 roku poparłby rozmieszczenie wszystkich sił ukraińskiej armii przy wschodniej granicy kraju oraz przekazanie Ukrainie broni do obrony terytorialnej i danych rozpoznawczych USA.