T-Rex w ekipie Trumpa: co oznaczają antyrosyjskie oświadczenia Tillersona?

Kandydaturę byłego szefa dużej spółki paliwowej ExxonMobil zaproponował Donald Trump. Eksperci nazywali Tillersona niemalże „protegowanym Moskwy", mającym bliskie związki z Kremlem, jednak w Senacie biznesmen nie przejawił życzliwości wobec Rosji.

Zmiana kierunku

Przed wczorajszym posiedzeniem w Senacie krążyła opinia, że Tillerson jest lojalny wobec Rosji. Wielokrotnie spotykał się z Władimirem Putinem, jest wyróżniony rosyjskim Orderem Przyjaźni, a w charakterze szefa ExxonMobil uczestniczył w projektach paliwowych w Rosji. Jednak odpowiadając na pytania senatorów, Tillerson nie był przyjaźnie nastawiony.

Zdaniem Tillersona Rosja obecnie „stwarza zagrożenie dla interesów USA". Aczkolwiek w forsowaniu interesów jej działań nie da się nazwać nieprzewidywalnymi. Ponadto Tillerson podkreślił, że niepokój sojuszników USA w NATO w związku z aktywizacją Rosji na arenie międzynarodowej jest w pełni uzasadniony. Według niego szczególnie niepokojące są działania Rosji w Ukrainie i Syrii.

Mówiąc o Krymie, Tillerson oznajmił, że Rosja „wzięła to, co do niej nie należało". Przy czym amerykański polityk nie wziął pod uwagę woli wyrażonej przez mieszkańców półwyspu.

„W czasie gdy Rosja walczyła o szacunek i miejsce na arenie międzynarodowej, swoimi niedawnymi działaniami wykazała brak szacunku wobec amerykańskich interesów. Powinniśmy być dalekowzroczni w stosunkach z Rosją."

Obecnie Rosja stanowi zagrożenie, lecz nie jest nieprzewidywalna w forsowaniu swoich interesów. Nasi sojusznicy w NATO mają rację, że niepokoją się aktywizacją Rosji — oznajmił Tillerson.

Według słów amerykańskiego polityka stało się to dlatego, że poprzedni przywódcy USA nie zdawali sobie sprawy z tego, że w Moskwie myślą nie tak, jak w Waszyngtonie. Kandydat na stanowisko sekretarza stanu podkreślił, że USA potrzebują otwartego i uczciwego dialogu z Rosją.

„Same z siebie słowa nie pomogą w usunięciu niestabilności i niekiedy spornej historii stosunków między naszymi państwami. Potrzebujemy jednak otwartego i szczerego dialogu z Rosją odpowiednio do jej ambicji" — podkreślił szef spółki ExxonMobil.

Ostre kwestie

Na pytanie senatorów o sankcje przeciwko Rosji wprowadzone zgodnie z ustawą Magnickiego Tillerson odpowiedział, że je popiera. Ponadto biznesmen uważa, że Rosja powinna wykonywać mińskie porozumienia. W ten sposób powtórzył standardowe oświadczenia zachodnich polityków, na które Moskwa wielokrotnie odpowiadała, że Rosja nie ma związku z konfliktem na wschodzie Ukrainy.

Trump: Rosja nigdy nie próbowała wywierać na mnie presji

Jednocześnie Tillerson uważa, że USA powinny współpracować z Rosją nad wspólnymi problemami , w tym w kwestii zagrożenia terroryzmem międzynarodowym. Kandydat na stanowisko sekretarza stanu dodał, że w kwestiach, w których Moskwa i Waszyngton mają różne poglądy, USA powinny twardo bronić interesów swoich oraz swoich sojuszników.

Rosja powinna wiedzieć, że odpowiadamy za swoje zobowiązania, i że powinna ponosić odpowiedzialność za swoje działania — zaznaczył Tillerson.

Senatorzy nie zapomnieli także o związku Rosji z cyberatakami na amerykańskie systemy komputerowe. Tillerson oznajmił, że ufa raportowi amerykańskich służb specjalnych, które twierdziły o związku Rosji z atakami na serwery Partii Demokratycznej USA.

Tymczasem na pytanie, czy, jak twierdzą zachodnie media, powołując się na „anonimowe źródła", z cyberatakami jest osobiście związany prezydent Władimir Putin, Tillerson nie był w stanie udzielić twierdzącej odpowiedzi. Powiedział, że może jedynie przypuścić taką możliwość.

Podkreślmy, że na posiedzeniu w Senacie na temat ingerencji w amerykańskie wybory, które odbyło się dzień wcześniej, przedstawiciele środowisk wywiadowczych USA oznajmili, że posiadane przez nich informacje o cyberatakach są na tyle tajne, że w żadnym razie nie można ich ujawniać na otwartym posiedzeniu.

Podkreślmy, że w dniu wystąpienia Tillersona w amerykańskich mediach pojawił się tekst jego przemówienia. Przemawiając przed senatorami, były szef ExxonMobil wygłosił prawie wszystkie punkty przemówienia, które „wyciekło" do internetu. Telewizja RT zapytała amerykanistów o to, co mogą oznaczać wypowiedzi przyszłego sekretarza stanu.

Zdaniem eksperta ds. polityki USA Arega Gałstiana podobne oświadczenia ze strony Tillersona nie zaskakują, ponieważ w pierwszej kolejności trzeba podkreślić przywiązanie do interesów USA i przekonać Amerykanów, że się nie jest apologetą Rosji.

„Tillerson musiał podjąć ogromne wysiłki, aby pozbyć się tego wizerunku (zwolennika Rosji — RT)".

USA przemianowują swój program dyslokacji wojsk w Europie

W tym właśnie celu składa podobne oświadczenia, starając się pokazać Amerykanom, że opowiadał się przeciwko wprowadzeniu sankcji jako biznesmen, który myślał o swoim biznesie, oraz o tym, jak zarobić więcej pieniędzy, aby płacić więcej podatków i przynosić korzyść amerykańskiej gospodarce. A teraz tak jakby mówił, że będzie urzędnikiem państwowym, częścią administracji, ekipy, która rozwiązuje problemy na skalę państwową i tutaj jego interesy biznesowe już nie mają żadnego znaczenia — powiedział w wywiadzie dla RT Gałstian.

Zdaniem amerykanisty swoim oświadczeniem Tillerson pokazał gotowość do działania w nurcie przyszłej polityki nowej administracji.

„Próbuje pokazać, że stopniowo wciela się w rolę polityka, dlatego składa odpowiednie oświadczenia, aby to potwierdzić. Aby zrozumieli to zarówno Amerykanie, jak i niektórzy wahający się senatorzy" — podkreślił ekspert.

Z Gałstianem zgadza się politolog, ekspert ds. polityki zagranicznej USA i stosunków rosyjsko-amerykańskich Wiktor Olewicz.

Pentagon zaprzecza próbom zatuszowania śmierci cywilów w Syrii

Trzeba brać pod uwagę kontekst polityczny tych posiedzeń — skomentował sytuację w wywiadzie dla RT Olewicz.

— Obecnie w USA trwa zakrojona na dużą skalę antyrosyjska kampania. Zarówno przedstawiciele przegranej partii, jej kierownictwo, jak i działacze z Partii Republikańskiej pośrednio oskarżają przedstawicieli nowej administracji Donalda Trumpa o pewny związek z Rosją i rosyjskimi interesami, kwestionując ich przywiązanie do amerykańskich interesów narodowych. Tillerson dobrze o tym wie. Zdaje sobie sprawę z tego, z jakimi trudnościami może mieć do czynienia.