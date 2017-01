OBWE przeciwko sankcjom - dlaczego?

W szczególności za każdy krok w realizacji porozumień z Mińska Wiedeń będzie znosić część ekonomicznych środków ograniczających nałożonych na Rosję.

RT rozmawiał z członkami OBWE i ekspertami, którzy opowiedzieli, do czego może doprowadzić ta decyzja.

Nowy obrót w relacjach

Dyrektor niemieckiego Centrum Badań Euroazjatyckich Manuel Ochsenreiter, który odwiedził Ukrainę w ramach misji obserwacyjnej, powiedział w rozmowie z RT, że w nowym roku spodziewane są zmiany w stosunkach między Rosją a Unią Europejską.

„Jak do tej pory nowemu szefowi OBWE Sebastianowi Kurtzowi udało się pokazać, jako stosunkowo niezależny polityk. W związku z tym faktem należy spodziewać się zmian w stosunkach z Rosją. Jednak na ile one będą ważne i globalne, pokażą nie słowa, a spełnienie tych obietnic” — powiedział on RT.

Przypomnijmy, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie na posiedzeniu odbywającym się pod przewodnictwem Austrii ogłosiła zamiar wzmocnienia walki z radykalnym islamskim terroryzmem. A w tym celu trzeba najpierw przywrócić stosunki między Wschodem a Zachodem.

„Niezbędny jest szybki postęp w rozwiązywaniu konfliktu wojennego na Ukrainie. Tam nadal bardzo cierpią ludzie” — powiedział Kurtz.

W celu realizacji tego planu polityk zaproponował stopniowe znoszenie sankcji gospodarczych z Rosji — w miarę wypełniania porozumień z Mińska. Służba prasowa OBWE potwierdziła, że nowa koncepcja zakłada budowę mostów i osiąganie kompromisów.

Pracownik służby prasowej OBWE Elena Spitzer powiedziała RT, że „najważniejszą rzeczą w pracach OBWE są wspólne wartości”.

„W szczególności organizacja planuje wzmocnić zachwiane zaufanie pomiędzy krajami członkowskimi poprzez przejrzystość w sferze wojskowej i współpracę gospodarczą — powiedziała. — OBWE ma wiele narzędzi pozwalających rozwijać współpracę w punktach styku wspólnych interesów”.

Znów efekt Trumpa

Amerykański dziennikarz i politolog Philip Butler łączy inicjatywę z wyborem na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

„W ciągu ostatnich dwóch lat OBWE utraciła swoją wiarygodność. Teraz organizacja postanowiła zmienić swoją politykę programową. Wynika to z faktu, że nowy prezydent USA wielokrotnie sprzeciwiał się antyrosyjskim sankcjom. OBWE postanowiła przygotować się do poprawy stosunków z Rosją” — powiedział.

„Postać Sebastiana Kurza idealnie nadaje się do nowej rundy w stosunkach UE — Rosja. On pokazał się jako bardzo pomyślny dyplomata, kiedy odwiedził Donbas. Poza tym jest on młody i charyzmatyczny. Fakt, że to właśnie on jest szefem OBWE, jest bardzo optymistycznym znakiem” — dodał Butler.