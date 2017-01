Turecki parlament zatwierdził przejście na system prezydencki

Projekt zmian do ustawy zasadniczej, przewidujących wprowadzenie w Turcji systemu prezydenckiego w miejsce parlamentarnego, istniejącego od momentu powstania Republiki Tureckiej w 1923 roku, złożyła do parlamentu rządząca Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP).

© AFP 2016/ Bulent Kilic Akcesja Turcji do UE? Wykluczone!

Poprawki rozszerzają uprawnienia prezydenta. W szczególności otrzymuje on prawo do wydawania dekretów, mianowania ministrów, przedkładania na referendum kwestii dotyczących zmian konstytucyjnych. Jednocześnie prezydent może nie wypowiadać członkostwa w partii, jak to przewiduje obowiązująca norma.

Po przyjęciu poprawek parlament Turcji przedłoży je w referendum, jeśli zagłosuje za tym ponad 330 deputowanych. Oczekuje się, że AKP i MHP (Nacjonalistyczna Partia Działania), które łącznie posiadają 355 miejsc w parlamencie, zagłosują za referendum, podczas gdy partie opozycyjne — centrolewicowa Republikańska Partia Ludowej (CHP) oraz prokurdyjska Ludowa Partia Demokratyczna (HDP) — przeciwko. CHP oraz HDP oskarżają prezydenta Turcji Tayyipa Erdogana o dążenie do ustanowienia wyłącznej władzy.