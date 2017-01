Rychłe zniesienie rosyjskiego embarga. Czy to możliwe?

© REUTERS/ Joshua Roberts Obama przedłużył sankcje wobec Rosji i innych państw o kolejny rok

— Prawdopodobnie nadszedł czas, aby zrozumieć, że sankcje już niedługo przestaną obowiązywać. Albo kontrsankcje. W każdym razie w mojej pracy i pracy ministra rolnictwa oraz ministra gospodarki musimy wychodzić z założenia, że kontrsankcje zostaną zniesione – powiedział Szuwałow.

Według jego słów w trakcie omawiania przez UE sankcji, premier Dmitrij Miedwiediew zdecydował o przedłużeniu rosyjskiego embarga do 31 grudnia 2017 roku. Wicepremier wyjaśnił, że miało to na celu „stworzenie granic, ale bez zbędnych oczekiwań”. Przypomniał o formowaniu nowej administracji w USA, dodając, że Rosja jest gotowa do „rozmów z partnerami o tyle o ile gotowi są na to nasi partnerzy”.