Pokerowa zagrywka Niemców, by ominąć sankcje

© REUTERS/ Joshua Roberts Obama przedłużył sankcje wobec Rosji i innych państw o kolejny rok

Rosyjski polityk przyjedzie do Berlina 22 stycznia, gdzie weźmie udział w szczycie ministrów rolnictwa krajów G20. Aby było to możliwe, Niemcy objęli to spotkanie patronatem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Tylko w takim przypadku osoba z czarnej listy może przyjechać do stolicy Niemiec.

Niemieckie MSZ nie tylko pozwoliło Traczowowi na udział w szczycie, ale i zgodziło się na dwustronne spotkanie ze Schmidtem bez udziału mediów. Jak pisze „Der Spiegel”, minister nie będzie mógł jednak zwiedzić międzynarodowej wystawy rolniczej „Zielony Tydzień”. Ponadto niemieckie Ministerstwo Rolnictwa na piśmie zagwarantowało pokrycie kosztów dwudniowego pobytu rosyjskiego ministra i towarzyszących mu specjalistów w Berlinie.