Abbas otworzył ambasadę Palestyny przy Watykanie

Siedziba palestyńskiej ambasady przy Watykanie znajduje się niedaleko placu Świętego Piotra. — Spotkałem Jego Świątobliwość. Watykan uznał całkowicie Palestynę jako niepodległe państwo. Mam nadzieję, że inne kraje wezmą przykład ze Stolicy Apostolskiej – powiedział Abbas na konferencji prasowej w nowo otwartej placówce dyplomatycznej.

Palestyński przywódca skomentował też rozważane przez prezydenta elekta USA Donalda Trumpa przeniesienie amerykańskiej ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy. Jego zdaniem nie pomoże to w rozwiązaniu palestyńsko-izraelskiego konfliktu. — Jeśli taka będzie decyzja Trumpa, to nie pomoże ona pokojowi. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy – podkreślił Abbas.