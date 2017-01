Trump chce wykorzystać zdjęcie z Putinem do wzmocnienia swoich wpływów?

© REUTERS/ Mike Segar Trump przepędzi dziennikarzy z Białego Domu?

Islandzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych też zareagowało na te doniesienia. Oświadczono, że do resortu nie wpłynął wniosek o zorganizowanie spotkania przywódców USA i Rosji. Jednak, jeśli pojawi się takie zapytanie, to zostanie rozpatrzone pozytywnie. Według ministerstwa będzie to wkład Islandii w normalizację amerykańsko-rosyjskich stosunków.

Jak podała gazeta „Sunday Times”, Trump zamierza spotkać się w Reykjavíku z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem po zaprzysiężeniu 20 stycznia. Ekipa prezydenta elekta miała poinformować brytyjskich urzędników, że spotkanie w islandzkiej stolicy będzie pierwszą zagraniczną podróżą Trumpa.

Gazeta cytuje też anonimowego doradcę prezydenta elekta, który uważa, że takie spotkanie wpłynie pozytywnie na wizerunek Putina. – Czego chce Putin? Prestiżu – bycia w centrum uwagi w trakcie szczytu, spotkania w cztery oczy, położenia ręki na plecach Trumpa – powiedział rozmówca „Sunday Times”.

© AFP 2016/ Nicolas Asfouri Stanowcza odpowiedź Chin na słowa Trumpa

Jak dodał, takie spotkanie dałoby też USA „ogromną dźwignię nacisku”. – Trump jest mistrzem wyciągnięcia korzyści ze zdjęcia (z Putinem – red.) i wykorzysta tę umiejętność – zapewnił. Nie uściślił jednak, na kogo miałaby to być „dźwigania nacisku” – na Rosję czy świat.

W Reykjavíku w 1986 r. odbyło się historyczne spotkanie sekretarza generalnego KC KPZR ZSRR Michaiła Gorbaczowa z ówczesnym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ronaldem Reaganem. Pomimo tego, że nie podpisano żadnych dokumentów, rozmowy były ważnym krokiem w kierunku zakończenia zimnej wojny.