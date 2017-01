„Twardy Brexit” w wykonaniu Theresy May

© Sputnik. Sergey Guneev Spotkanie Putin-Trump. Jest oficjalne oświadczenie Kremla

We wtorek Theresa May wygłosi kluczowe przemówienie w sprawie strategii Brexitu.

„The Sun" twierdzi, że szefowa brytyjskiego rządu położy nacisk na dwie kwestie: musi się skończyć wolny przepływ ludzi z Unii na Wyspy oraz Londyn musi mieć wolną rękę podczas negocjowania umów handlowych z innymi krajami.

Jeśli ta informacja się potwierdzi, May zdecyduje się na „twardy Brexit”, czyli zrezygnuje z członkostwa Wielkiej Brytanii we wspólnym rynku, by bronić swoich granic. Brytyjscy politycy, m.in. z Partii Konserwatywnej, ostrzegają, że „twardy Brexit” zaszkodzi gospodarce Zjednoczonego Królestwa.