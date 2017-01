Trump: NATO to przestarzała organizacja

Ankieta Czy NATO jest przestarzałą organizacją? Tak, ponieważ nie zajmowało się problemem terroryzmu

Tak, bo jest nastawione na konfrontację

Nie, jest gwarancją bezpieczeństwa w Europie

Możliwe, ale to nie oznacza konieczności rezygnacji z bloku

Nie interesuje się tym tematem

„Już dawno mówiłem, że NATO ma problemy. (Problem) nr 1 — jest przestarzałe, ponieważ powstało wiele, wiele lat temu. Nr 2 — państwa (członkowskie — red.) nie płacą tego, co powinny płacić. Jest ono przestarzałe (NATO — red.), bo nie martwiło się terroryzmem" — powiedział Trump.

Trump podkreślił także, że pomimo tego „NATO jest dla niego bardzo ważne".

„Wielka Brytania płaci. Jest pięć państw, które płacą to, co powinny. Pięć. To niewiele… z 22 (chodzi o 28 krajów członkowskich NATO — red.)" — powiedział prezydent elekt USA.

Podczas kampanii wyborczej Trump obiecał zrewidować zobowiązania USA w ramach NATO, jeśli pozostali członkowie bloku nie będą zwiększać wydatków na obronę do 2% swojego PKB, jak postanowiono wcześniej.