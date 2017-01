Kreml: Ukraina będzie jednym z głównych tematów w stosunkach z USA

„Nie zgodzę się, że stosunki Zachodu i Rosji zepsuły się właśnie po tym — zepsuły się stosunki nie z całym Zachodem. Co się tyczy ukraińskiego problemu, to niewątpliwie z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuścić, że w perspektywie będzie to jeden z głównych tematów dialogu rosyjsko-amerykańskiego. Oczywiście tak będzie, lecz obecnie nie możemy powiedzieć, w jakim kierunku będą rozwijać się dyskusje i wymiana zdań, pod wieloma względami zależy to od stanowiska, które zajmie nowa administracja w Waszyngtonie " — powiedział Pieskow dziennikarzom.