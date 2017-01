Le Pen uzna Krym za rosyjski, jeśli zwycięży w wyborach

„Po referendum, którego wyniki pokazały zgodę narodu na wejście Krymu w skład Rosji, również uznaję Krym za część Rosji. Przynależność Krymu do Ukrainy była jedynie kwestią administracyjną z czasów radzieckich, półwysep nigdy nie należał do Ukrainy" — cytuje periodyk słowa Le Pen.

Polityk podkreśliła, że ubolewa z powodu nieuznania woli wyrażonej przez mieszkańców Krymu przez instytucje międzynarodowe i ONZ.

Le Pen zapowiedziała także, że będzie opowiadać się za zniesieniem sankcji przeciwko Rosji.

Krym ponownie został rosyjskim regionem po referendum przeprowadzonym po przewrocie państwowym w Ukrainie. Za zjednoczeniem z Rosją opowiedziało się 95% mieszkańców półwyspu.

Wybory prezydenckie we Francji zostaną przeprowadzone w dwóch turach 23 kwietnia i 7 maja. Sondaże pokazują, że Marine Le Pen może przejść do drugiej tury, gdzie najprawdopodobniej stanie naprzeciw kandydata Republikanów Francoisa Fillona. Jednocześnie rządząca Partia Socjalistyczna do tej pory nie przedstawiła kandydata — pierwsza tura prawyborów, za których faworyta uchodzi były premier Valls, odbędzie się 22 stycznia.