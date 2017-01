Frankfurter Rundschau: Kijów drży przed Donaldem Trumpem

© Sputnik. Mikhail Markiv Czy zwycięstwo Trumpa przywróci rozum ukraińskiej elicie?

Ukraina boi się, że nowa administracja USA odmówi obrony jej interesów na rzecz porozumienia między Trumpem a Rosją. Przy tym odchodząca administracja stara się złagodzić cios: wiceprezydent Joe Biden został wysłany na negocjacje z Petrem Poroszenką, aby „uspokoić Ukraińców”, pisze gazeta.

Zresztą, kijowskie władze same pozbawiły się perspektyw skutecznej współpracy z prezydentem elektem USA, bardzo aktywne wspierając jego przeciwnika, Hillary Clinton. Kijów liczył na to, że kandydat Demokratów zapewni twardy kurs wobec Rosji i zorganizuje dostawy potężniejszej broni dla ukraińskiej armii. Ale ostatecznie zwyciężyli Republikanie i dojście do władzy Trumpa było dla Poroszenki i jego administracji zaskoczeniem, pisze autor artykułu.

© Sputnik. Natalya Selivyorstova Kreml: Ukraina będzie jednym z głównych tematów w stosunkach z USA

Według publikacji w sierpniu szef sztabu wyborczego Trumpa Paul Manafort musiał zrezygnować z powodu zarzutów komitetu antykorupcyjnego w Kijowie. Ponadto pracownicy ukraińskiej ambasady w Waszyngtonie podczas kampanii wyborczej podgrywali Demokratom i dostarczali im informacje o możliwych powiązaniach lidera Republikanów z Rosją.

Niezbyt dalekowzroczne były również wypowiedzi niektórych ukraińskich polityków pod adresem Trumpa. Po jego obietnicy uznania Krym za część Rosji, danej w 2014 roku, minister spraw wewnętrznych Ukrainy Arsen Awakow nazwał go „niebezpiecznym przegranym”, a były premier Arsenij Jaceniuk — „problem dla wolnego świata”. Po takich stwierdzeniach Kijów nie powinien już liczyć na pomoc zza oceanu, podsumowuje autor artykułu.