Putin zauważył, że elity, które sprzeciwiają się Trumpowi, postawiły sobie co najmniej dwa zadania. Pierwszym z nich jest podważenie legitymizacji wybranego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Drugim zadaniem, zdaniem rosyjskiego przywódcy, jest „związanie nowo wybranemu prezydentowi rąk i nóg” w kwestii realizacji obietnic złożonych w czasie kampanii wyborczej.

Odchodzące elity „szkoliły się” w Kijowie i są gotowe urządzić „majdan” w Ameryce, aby tylko nie dać Republikaninowi objąć stanowiska.

Próby rozpowszechnienia informacji o tym, że Rosja posiada „materiały kompromitujące” prezydenta elekta Putin nazywa oczywistym kłamstwem. Rosyjski przywódca podkreślił, że wizyta Trumpa w Rosji odbyła się kilka lat temu, kiedy Republikanin nie był działaczem politycznym.

Czy ktoś naprawdę sądzi, że nasze służby specjalne gonią za każdym amerykańskim miliarderem, czy jak? Oczywiście, że nie. To po prostu bzdura! — wyjaśnił Putin.

„Fakt, że takie metody są wykorzystywane w stosunku do prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych, to z pewnością unikatowy przypadek, czego nigdy wcześniej nie było. Świadczy to o znacznym stopniu degradacji elit politycznych na Zachodzie, w tym także w USA. Mam wielką nadzieję, że zdrowy rozsądek zwycięży” — powiedział Putin.