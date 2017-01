Putin nie wierzy, by Trump zadawał się z paniami lekkich obyczajów

Portal BuzzFeed opublikował anonimowy raport, z którego wynika, że pewni „rosyjscy agencji” rzekomo posiadają kompromitujący Trumpa materiał. Jego autorem okazał się 54-letni były pracownik brytyjskiego wywiadu MI6, a obecnie współzałożyciel londyńskiej firmy Orbis Christopher Steele. W raporcie mowa jest m.in. o tym, że Trump zapraszał do swego pokoju w hotelu w Moskwie prostytutki.

— Trump przyjechał i natychmiast pobiegł szukać moskiewskie prostytutki. To, po pierwsze, dorosły człowiek. A po drugie, człowiek, który nie przez całe życie, ale wiele lat organizował konkurs piękności, przebywał w otoczeniu najpiękniejszych kobiet na świecie. Z trudem jestem w stanie sobie wyobrazić, że pobiegł do hotelu, by spotkać się z naszymi paniami lekkich obyczajów – powiedział Putin.

— Choć bez wątpienia są najlepsze na świecie. Ale wątpię, by Trump na to się dał złapać — dodał.