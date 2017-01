Biały Dom: „Świat by się zawalił bez naszej reakcji na wydarzenia na Krymie"

„Kiedy doszło do zajęcia terytorium obcego państwa, ponosiliśmy odpowiedzialność za przygotowanie reakcji na ten krok. Bez tego świat by się zawalił" — powiedział Rhodes, mając na myśli przyłączenie Krymu do Rosji.

Jednocześnie urzędnik przyznał, że Waszyngton szanuje prawo Moskwy do dbania o własne interesy. Według jego słów „USA zrobiły wiele" wspólnie z Rosją, kiedy stanowisko prezydenta zajmował Dmitrij Miedwiediew.

„Zawarliśmy New START, poparliśmy wejście Rosji do WTO oraz znieśliśmy poprawkę Jacksona-Vanika" — podkreślił.

Krym ponownie wszedł w skład Rosji na podstawie wyników referendum przeprowadzonego po przewrocie państwowym w Ukrainie. Za zjednoczeniem z Rosją opowiedziało się ponad 95% mieszkańców półwyspu.