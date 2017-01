Mikser: Estonia oczekuje od Dumy kroków ws. ratyfikacji traktatów granicznych

© AFP 2016/ Greg Baker Estonia chce pogodzić Rosję i USA

W październiku ubiegłego roku szef Komitetu Dumy ds. Międzynarodowych Leonid Słucki w rozmowie z dziennikarzami wyraził pogląd, że Duma Państwowa może ratyfikować traktat graniczny z Estonią do końca 2016 roku.

„W temacie umów granicznych strony uzgodniły, że ratyfikacja traktatu będzie odbywać się równolegle. W parlamencie Estonii porozumienia przeszły przez pierwsze czytanie już w 2015 roku i czekamy, aby także Duma Państwowa podjęła realne kroki w tym kierunku… Chciałbym podkreślić, że wejście w życie traktatów granicznych przyniesie korzyści dla obu krajów” — powiedział minister.

Ministrowie spraw zagranicznych Rosji i Estonii Siergiej Ławrow i Urmas Paet 18 lutego 2014 roku podpisali w Moskwie porozumienia o rosyjsko-estońskiej granicy i rozgraniczeniu obszarów morskich w Zatoce Narewskiej i Fińskiej.

Początkowo ten dokument został podpisany w 2005 roku. Podczas procedury ratyfikacyjnej Tallin jednostronnie zawarł w odpowiednim prawie preambułę, zawierającą odniesienia do wygasłego traktatu pokojowego z Tartu z 1920 roku między Estonią a Radziecką Rosją. Moskwa potraktował to jako możliwość do przyszłych roszczeń terytorialnych wobec Rosji i podpis Federacji Rosyjskiej pod traktatem został odwołany.

Projekt traktatu granicznego przeszedł pierwsze czytanie w parlamencie Estonii w kwietniu 2014 roku. Jednak potem w republice po wyborach zmienił się skład parlamentu, do władzy doszedł nowy rząd, w związku z czym proces ratyfikacyjny rozpoczął się na nowo. Jesienią 2015 roku rząd ponownie skierował do parlamentu projekt ustawy o ratyfikacji traktatu, który po raz drugi przeszedł tam pierwsze czytanie.