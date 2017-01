McCain wezwał Trumpa do powrotu do zasady Reagana w stosunkach z Rosją

© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais Obama powiedział, że dążył do konstruktywnych stosunków z Rosją

McCain ma nadzieję, że doradcy Trumpa, w tym kandydat na stanowisko szefa Pentagonu James Mattis, będą mogli przekonać prezydenta elekta do zajęcia twardego stanowiska. „Nie możemy nagradzać za złe zachowanie, powinniśmy wrócić do zasady Ronalda Reagana: pokój poprzez siłę. Zebrać siły i zająć się nim (Putinem), jest to jedyny sposób na postawienie na swoim" — uważa senator.