Hollande zamiast Tuska?

Źródła zbliżone do Pałacu Elizejskiego twierdzą, że François Hollande będzie się starał o fotel szefa Rady Europejskiej – pisze francuski dziennik „Le Parisien”. To stanowisko obecnie zajmuje były premier Polski Donald Tusk, którego kadencja dobiega końca w maju. Czyli wówczas, gdy Hollande odejdzie z urzędu prezydenta kraju.

Aby otrzymał to stanowisko, musi się na to zgodzić 28 szefów państw i rządów, z których większość reprezentuje prawą stronę sceny politycznej. Będzie mu też potrzebne wsparcie przyszłego prezydenta Francji, którego nigdy nie dostanie, jeśli do Pałacu Elizejskiego wprowadzi się François Fillon.

Na ile poważnie należy potraktować te doniesienia i jakie ma szanse François Hollande? To pytanie Sputnik France adresował do Emmanuela Dupuy’a, szefa Instytutu Perspektyw i Bezpieczeństwa w Europie (Institut Prospective et Sécurité en Europe).

— Sądzę, że te stwierdzenia są uzasadnione. Mam na myśli, że kiedy kończy się kadencja, prezydent zastanawia się nad nowym stanowiskiem, które będzie przy najmniej równie ważne jak to, zajmowane przez niego wcześniej – powiedział Dupuy.

Jego zdaniem Hollande ma niewielkie szanse.

— Po pierwsze, kandydaturę powinien poprzeć kolejny prezydent. Jeśli zostanie nim François Fillon poprzez nie Françoisa Hollande’a, a raczej Nicolasa Sarkozy’ego. Kadencja Donalda Tuska faktycznie kończy się w maju. Prawdą jest również to, że toczy się walka o równowagę polityczną, w ramach której trzy najważniejsze stanowiska w Unii Europejskiej znajdują się w rękach polityków należących do prawicy. Równowaga w Europie wymaga, by co najmniej jedno z nich nie trafiło w ręce konserwatystów. (…). Ale zapominamy, że w 28 krajach Unii Europejskiej większość liderów politycznych należy do obozu prawicowego. Dlatego nie widzę absolutnie żadnej możliwości, by François Hollande mógł uzasadnienie pretendować na to stanowisko – podsumował ekspert.