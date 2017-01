Nowy dom za oceanem

Wcześniej przedstawiła w Izbie Gmin projekt ustawy, która uprości proces wydawania paszportów wszystkim tym, których rodzice lub dalsi krewni są obywatelami Kanady, a także zniesie trudny podwójny system egzaminu z języka angielskiego lub francuskiego, niezbędnych do uzyskania obywatelstwa. Ponadto Kuan proponuje zmianę prawa w stosunku do zagranicznych rezydentów, zgodnie z którym oni automatycznie tracą swój status, kiedy czasowo wyjadą do ojczyzny.

Do parlamentu Kanady na rozpatrzenie trafił projekt ustawy, która uprości procedurę uzyskania obywatelstwa, a także będzie chronić tych, którzy niedawno przyjechali do Kanady na pobyt stały. Z taką propozycją wystąpiła deputowana Nowej Partii Demokratycznej (NDP) Jenny Kuan. Demokraci są trzecią co do wielkości partią w Kanadzie, która ma w parlamencie 44 miejsca z 338.

Autorka inicjatywy uważa, że Kanada jest krajem wielokulturowym, który budowali emigranci, a przesiedleńcy żyją w harmonii z lokalnymi mieszkańcami. Właśnie dlatego, według Kuan, w 2017 roku państwo powinno przyjąć jeszcze więcej przyjezdnych.

„Nasz kraj został zbudowany rękoma przyjezdnych i dlatego musimy zwiększyć poziom imigracji” — powiedziała Kuan w wywiadzie dla RT.

Według niej w 2017 roku kanadyjski rząd zamierza przyjąć 300 tysięcy uchodźców i imigrantów, a Komitet Doradczy ds. Wzrostu Gospodarczego już wzywa władze do zwiększenia tej liczby do 450 tysięcy.

Ułatwienia dla przyjezdnych

W ramach projektu ustawy Kuan proponuje poprawki do ustawy „O obywatelstwie”. Jeśli one wejdą w życie, kanadyjski paszport będzie mógł uzyskać każdy, kto wykaże swoje pokrewieństwo z obywatelem Kanady. Warto zauważyć, że będą brani pod uwagę nawet dalecy krewni.

Premier jest zobowiązany do nadania obywatelstwa osobie urodzonej poza Kanadą przed 16 kwietnia 2009 roku pod warunkiem, że jeden z rodziców w momencie urodzenia był obywatelem Kanady — czytamy w projekcie ustawy.

Ponadto będzie brane pod uwagę nie tylko obywatelstwo rodziców, ale także dalekich krewnych, a także okres pobytu w kraju.

„Wnioskodawca musi przebywać w Kanadzie co najmniej 1095 dni lub mieć istotny związek z Kanadą; lub musi wykazać, że jeden z jego rodziców ma lub wcześniej miał istotny związek z Kanadą” — czytamy w dokumencie.

Egzaminów nie będzie

Parlamentarzystka proponuje zniesienie podwójnych testów językowych, które nazywa przeżytkiem przeszłości.

„Podwójne egzaminy odpowiadają staremu systemowi, w którym ludzie mogli zdać egzamin językowy, korzystając przy tym z usług tłumacza” — mówi Kuan.

Zgodnie z kanadyjskim prawem wnioskodawcy muszą wraz z dokumentami przedstawić wyniki egzaminu ze znajomości języka angielskiego lub francuskiego — języków urzędowych Kanady.

Na przykład anglojęzyczni muszą samodzielnie zdać egzamin The Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP), który składa się z dwóch części.

Pierwsza, ułatwiona — The CELPIP — General Test, sprawdza umiejętności czytania, słuchania, pisania i mówienia. Ten test jest wystarczający do uzyskania statusu rezydenta, czyli zezwolenia na pobyt bez statusu obywatela. A ci, którzy chcą otrzymać kanadyjski paszport, muszą zdać drugą części — The CELPIP — General LS Test, który wymaga głębszych znajomości językowych.

„Eksperci uważają, że druga część egzaminu jest dość trudna. Trzeba pomóc imigrantom w uzyskaniu statusu obywatela, aby wzbudzić w nich poczucie przynależności i chęć wniesienia wkładu w kanadyjskie społeczeństwo” — uważa członek kanadyjskiego parlamentu.

Zagrożenie dla gospodarki

W 2016 roku do Kanady przybyło ponad 37 tysięcy imigrantów. Około 80% z nich to uchodźcy z Syrii, a następnie Libańczycy i Jordańczycy. Przybysze zatrzymują się w Ontario, drugiej co do wielkości prowincji Kanady, a także w Quebecu i Kolumbii Brytyjskiej.

Eksperci przewidują, że „miękka” polityka wobec uchodźców może doprowadzić do poważnych problemów w gospodarce kraju.

„Wzrost podatków, podniesienie oprocentowania kredytów, cięcia płac i cięcia w programach społecznych to tylko niewielka część negatywnych konsekwencji, które czekają obywateli Kanady od inwazji uchodźców w nadchodzących latach” — uważa doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy na Uniwersytecie Nevady John Romshteyn.

Pozbawienie obywatelstwa

Zmiany w prawie przywrócą sprawiedliwość w stosunku do Kanadyjczyków, którym rząd odbiera obywatelstwo, uważa Jenny Kuan.

Zgodnie z obecnym prawem obywatele Kanady, którzy otrzymali swój status w chwili urodzenia, mają więcej praw niż ci, którzy pochodzą z innego kraju.

„Jeśli chodzi o pozbawieniu obywatelstwa, istniejące prawo pozbawia praw naturalizowanych Kanadyjczyków do przeprowadzenia niezależnego procesu sądowego, podczas którego sędziowie mogą wziąć pod uwagę dodatkowe czynniki i okazać litość przy podejmowaniu decyzji w sprawie statusu obywatela” — dodała Kuan.

W tekście projektu ustawy zaznaczono, że przed ​​pozbawieniem danej osoby paszportu jego sprawa powinna być zbadana w Oddziale Rozpatrywania Apelacji ds. Kwestii Imigracji i Uchodźców Kanady.

Bezbronni rezydenci

Członek parlamentu proponuje również zmianę ustawy w stosunku do rezydentów, przyjętej w 2012 roku. Ona nazywa absurdalnym prawo, zgodnie z którym rezydenci automatycznie tracą swój status, kiedy tymczasowo wyjadą do ojczyzny.

„Nikogo nie obchodzi, że jedziecie do swojego kraju po to, aby pożegnać się z umierającym krewnym, bez względu na to, że kiedy byliście w drodze, prawo jeszcze nie istniało — mimo wszystko możecie stracić swój status rezydenta” — mówi Kuan.

Parlamentarzystka zauważyła, że rząd nie dba o bezpieczeństwo własnych obywateli, narażając ich na niebezpieczeństwo utraty własnego paszportu.

„Przez dziesięciolecia wielu Kanadyjczyków stało się bezpaństwowcami z powodu «tajnych» praw. W 2007 roku ONZ nazwało Kanadę jednym z wiodących krajów, w którym właśni mieszkańcy łatwo stają się bezpaństwowcami. Mój projekt ustawy rozwiąże ten problem” — podkreśliła Kuan.