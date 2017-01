Kuryle: „Rosja powinna myśleć o swoim bezpieczeństwie"

Premier Japonii Shinzo Abe ma prawo do przedstawienia swojego punktu widzenia, ale Rosja ma obowiązek zajmować się sprawami własnego bezpieczeństwa narodowego, powiedział pierwszy zastępca przewodniczącego Komitetu Dumy ds. Międzynarodowych Dmitrij Nowikow (KPRF), komentując oświadczenie japońskiego premiera o obawach w związku z nasileniem rosyjskiej obecności wojskowej na południowej części Wysp Kuryjskich.

© Sputnik. Ekaterina Chesnokova Abe nazwał wspólna pracę Rosji i Japonii na Kurylach plusem

Wcześniej media informowały, że premier Japonii Shinzo Abe, odpowiadając na pytania w japońskim parlamencie, oświadczył, że podczas rozmów w grudniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem wyraził ubolewanie w związku ze wzmocnieniem rosyjskiej obecności wojskowej w południowej części Wysp Kurylskich.

Abe ma prawo do przedstawienia swojego punktu widzenia, my mamy prawo, a także obowiązek zajmować się kwestiami swojego bezpieczeństwa narodowego — powiedział RIA Novosti Nowikow.

Jego zdaniem ważne jest, że dzisiaj kwestie współpracy między Rosją a Japonią mają perspektywy rozwoju. „Ale to nie oznacza, że musimy poświęcić swoje interesy narodowe. Sachalin, Wyspy Kurylskie to rosyjska ziemia i interesy Rosji tutaj powinny zostać zapewnione. To, że obecność wojskowa jest wzmacniana, jest normalnym zjawiskiem po tym, jak w latach 90. liczba kontyngentów wojskowych Rosji na Dalekim Wschodzie znacząco spadła”| — zaznaczył parlamentarzysta.