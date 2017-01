MSZ Węgier: UE pozostanie w tyle, jeśli nie zbuduje stosunków z Rosją

- Wraz z objęciem stanowiska przez nową administrację Stany Zjednoczone mają możliwość spojrzeć na sprawy z drugiej strony — powiedział. — Jeśli Stany Zjednoczone zaczną budować międzynarodowe stosunki na zasadzie dwustronnej, jeśli Chiny będą wzmagać się, jeśli na tym tle Unia Europejska nie będzie w stanie zbudować konstruktywnych stosunków z Rosją, to UE pozostanie w tyle na arenie międzynarodowej.

— Potencjalny konflikt Rosji i UE będzie miał dla Węgier bardzo poważne konsekwencje — przekonuje Szijjártó. — W historii świata na skraju zawsze była Europa Środkowa, dlatego ważne jest dla nas, aby Zachód i Wschód pozytywnie współpracował, kulturalnie i pragmatycznie — podsumował węgierski minister.

Budapeszt ma nadzieję, że administracja prezydenta USA Donalda Trumpa będzie w stanie poprawić stosunki z Rosją, powiedział Szijjártó.

— Dla nas jest bardzo pozytywnym znakiem, że amerykańska administracja może poprawić amerykańsko-rosyjskie stosunki w najbliższych latach — powiedział Szijjártó. — Oznacza to dla nas także to, że europejsko-rosyjskie stosunki również się poprawią, co jest bardzo ważne dla Węgier.