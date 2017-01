Węgry stanęły w obronie praw mniejszości węgierskiej w Ukrainie

„W listopadzie ubiegłego roku premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman złożył wizytę w Budapeszcie i wyraźnie daliśmy mu do zrozumienia, że nie będziemy tolerować żadnych poprawek — ani do ustawy o edukacji, ani do ustawy o języku — które mogą pogorszyć sytuację mniejszości" — oznajmił Szijjártó w wywiadzie dla gazety Kommersant.

Według niego jeśli jakieś poprawki i zmiany pogorszą życie mniejszości Ukrainy, w tym węgierskiej, Węgry poruszą tę kwestię na szczeblu UE.

© AFP 2016/ Attila Kisbenedek MSZ Węgier: UE pozostanie w tyle, jeśli nie zbuduje stosunków z Rosją

„To nie wewnątrzukraiński temat, lecz kwestia, której znaczenie wykracza daleko poza ramy Ukrainy. Powinniśmy bronić mniejszości i stosować europejskie standardy, w tym w kwestii Ukrainy" — uważa Szijjártó. Jednocześnie powiedział, że słyszał, iż ustawa o wyłączności języka ukraińskiego w ogóle nie zostanie przyjęta. „Mamy taką nadzieję" — podkreślił szef MSZ Węgier.

W sobotę do wiadomości publicznej podano, że Rada Najwyższa Ukrainy zarejestrowała projekt ustawy o języku urzędowym, przewidującej wyłączne użycie języka ukraińskiego prawie we wszystkich sferach życia.

W Ukrainie mieszka około 150 tys. etnicznych Węgrów, przeważnie na Zakarpaciu.