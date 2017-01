NATO nie rozpatruje Ukrainy jako potencjalnego kandydata na członka sojuszu

Według danych gazety NATO stara się nie omawiać kwestii integracji Kijowa i na razie zrezygnowało z tego pomysłu z powodu „braku konsensusu".

© Sputnik. Alexey Vovk Protest ukraińskich kierowców. Zablokowano wjazdy do Kijowa

„Ukraina nie składała wniosku o członkostwo. Jeśli Ukraina postanowi to zrobić, ocenimy jej gotowość do wejścia do sojuszu tak samo jak w przypadku każdego innego kandydata. Obecnie priorytetem dla Ukrainy jest przeprowadzenie reform i modernizacja" — cytują Izwiestija biuro prasowe NATO. Biuro prasowe dodało także, że sojusz północnoatlantycki popiera Kijów w kwestii wdrożenia reform.

Jednocześnie anonimowe źródło gazety poinformowało, że Bruksela nie planuje rozszerzenia organizacji kosztem Ukrainy i nie rozumie, jak Kijów mógłby wzmocnić bezpieczeństwo innych członków sojuszu.