Zakończono rozmowy w Astanie. Teraz kolej na Genewę

— Dziś zakończyły się spotkania i negocjacje w Astanie, ale odbędą się rozmowy w Genewie 8 lutego, które doprowadzą do końca, dopełnią to, co osiągnęliśmy tutaj – powiedział Marwa.

Jak podkreślono w podsumowującym rozmowy wspólnym oświadczeniu Rosji, Turcji i Iranu,Tekst oświadczenia odczytał szef MSZ Kazachstanu Kajrat Abdrachmanow.

(Rosja, Iran i Turcja) potwierdzają przywiązanie do suwerenności, niepodległości, jedności i integralności terytorialnej Syryjskiej Republiki Arabskiej, będącej multietnicznym, wielonarodowym, świeckim i demokratycznym krajem, co zostało potwierdzone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ – podkreślono w komunikacie.

Strony wyraziły przekonanie, że „nie ma rozwiązania militarnego syryjskiego konfliktu i że może być on rozwiązany jedynie za pośrednictwem procesu pokojowego opartego na wdrożeniu rezolucji 2254 Rady Bezpieczeństwa ONZ”.

Ponadtow Syrii.

Iran, Rosja i Turcja potwierdzają zamiar wspólnej walki z Państwem Islamskim i an-Nusrą oraz oddzielenia ich od grup zbrojnych syryjskiej opozycji – podkreślono w dokumencie.

Z kolei syryjska opozycja poinformowała o swoim niezadowoleniu z komunikatu podsumowującego przebieg rozmów w Astanie – podała agencja Reutera. Głównie z powodu pominięcia w tekście militarnej roli Iranu w Syrii.