© AFP 2016/ Louai Beshara Syryjska opozycja ma nadzieję, że Rosja nadal będzie odgrywać ważną rolę w Syrii

Jego zdaniem spotkanie w Astanie zapoczątkowało proces, którego celem jest przede wszystkim ugruntowanie rozejmu oraz wdrożenie postanowień dotyczących sfery humanitarnej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

— Liczymy i chcemy, by Rosja dalej odgrywała pozytywną rolę w zaprowadzaniu pokoju oraz we wspieraniu prawdziwego sprawiedliwego procesu politycznego, mającego normalizować sytuację w Syrii – powiedział Alloush.

Podkreślił też rosnącą rolę Rosji w zaprowadzaniu pokoju w republice arabskiej.

— Cieszymy się, że Rosja przechodzi od strony, która odgrywała bezpośrednią rolę w działaniach zbrojnych, do roli gwaranta, który ma wpływ na Iran i Syrię. Dla nas jest to pozytywne zjawisko na drodze do uregulowania – podkreślił szef delegacji opozycji.