Syria: pokojowy triumwirat może się poszerzyć

W komentarzu dla Sputnika orientalista Władimir Sażyn ocenia jako dobre perspektywy syryjskiego uregulowania dzięki trójstronnemu mechanizmowi, który może zostać rozszerzony.

© REUTERS/ Mike Segar WSJ ujawniła, kto był źródłem dossier kompromitującego Trumpa

„Jak poinformowano, celem rozmów „jest potwierdzenie porozumienia o zawieszeniu działań zbrojnych za wyjątkiem rejonów, gdzie są obecne organizacje terrorystyczne typu Daesh lub Dżabhat an-Nusra oraz inne uzbrojone formacje, które nie dołączyły do porozumienia. Ogólna zgoda stron porozumienia na potwierdzenie zawieszenia broni to chyba najważniejszy wynik rozmów. Znaczące było to, że w Astanie dialog prowadzili właśnie wojskowi reprezentujący wszystkie zainteresowane strony kontrolujące konkretne terytoria w Syrii. To właśnie oni mogą zapewnić pokojowe warunki do pracy polityków".

Nie mniej ważna jest zmiana stanowiska Turcji w niektórych aspektach problemu syryjskiego oraz stworzenie triumwiratu pokojowego — Rosja, Iran, Turcja. Prawdopodobnie ta grupa w przyszłości będzie jądrem większego przymierza zapewniającego pokój w Syrii.

© Sputnik. Stringer Ukraiński resort kultury skomentował akt wandalizmu na polskim cmentarzu

Wracając do rozmów w Astanie, można stwierdzić, że były dość pożyteczne z punktu widzenia wyjaśnienia stanowisk części zaangażowanych w syryjski konflikt sił. Ponadto mamy ważny konsensus — dążenie wszystkich stron (oprócz terrorystów) do pokoju. Natomiast państwa gwarantujące w kwestii Syrii — Rosja, Turcja i Iran — porozumiały się w sprawie stworzenia mechanizmu przestrzegania rozejmu w Syrii.

Miejmy nadzieję, że rozejm zapewniający prawo do życia setkom i tysiącom Syryjczyków będzie trwał — podsumował Sażyn. Rozmów w Astanie nie można nazwać przełomowymi, jednak położyły fundament pod bardziej owocny dialog walczących sił w Genewie 8 lutego i kolejne najwyraźniej długie i trudne spotkania i negocjacje.