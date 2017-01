Duda myśli jak Trump

© Sputnik. Vitaliy Ankov Gazprom ostrzegł przed zagrożeniami związanymi z tranzytem gazu przez Polskę

Jeśli chodzi o kwestię NATO, to trzeba wczytać się, co mówi Donald Trump — mówi rzeczy logiczne, z którymi trudno się nie zgodzić. Mówi, że oczekuje od sojuszników lojalności. Jego oczekiwaniem, jako tego, którego kraj wkłada najwięcej w działalność NATO, jest to, by inne państwa również zaangażowały się w sojusz. Skoro państwa zgodziły się, że będą wydawać 2% PKB na obronność, to niech wydają, bo taka była decyzja wszystkich państw NATO. My, wydając 2%, chcemy mieć sprawną, dobrze wyposażoną armię, a z drugiej strony, zobowiązaliśmy się do tego w ramach NATO — podkreślił, przypominając, że wszystkie państwa podjęły się tego obowiązku i Polska go wykonuje.

Prezydent wyraził nadzieję, że jego spotkanie z Trumpem dojdzie do skutku „jak najszybciej". Nie wykluczył, że może się odbyć w ramach jakiegoś z najbliższych forów międzynarodowych. „Mam nadzieję, że w najbliższym czasie odwiedzi również nasz kraj" — dodał.

„Od dawna mówię, że NATO ma problemy. Jest przestarzałe, ponieważ, jak wiedzą Państwo, zostało zaprojektowane wiele wiele lat temu — podkreślił Trump w wywiadzie dla periodyków Bild i Times opublikowanym na kilka dni przed objęciem urzędu prezydenta USA. — Po drugie kraje nie płacą tyle, ile powinny" — powiedział, podkreślając, że USA muszą bronić tych państw. — Jest to niesprawiedliwe w stosunku do USA" — uważa amerykański prezydent.